Кому і за яких умов треба з'явитися до ТЦК навіть без повістки

Чоловік в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Одеський ОТЦК та СП

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація, внаслідок чого військовозобов'язані особи продовжують отримувати повістки. Однак бувають випадки, коли до ТЦК необхідно з'явитися навіть без отримання відповідного документа.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

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Як пояснює видання, піти до ТЦК слід у разі:

зміни місця проживання в межах України;

виїзду за кордон не більше ніж на 3 дні;

у разі зміни персональних даних;

втрати військово-облікового документа;

оновлення даних з інформацією ТЦК або для підтвердження права на відстрочку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, хто може отримати бронь від мобілізації у травні 2025 року, а також як її оформити.

Крім того, ми повідомляли про три категорії жінок, яких не випустять з Україна під час війни.