Кому и при каких условиях надо явиться в ТЦК даже без повестки

Мужчина в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: Одесский ОТЦК и СП

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, в результате чего военнообязанные лица продолжают получать повестки. Однако бывают случаи, когда в ТЦК необходимо явиться даже без получения соответствующего документа.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

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Как объясняет издание, пойти в ТЦК следует в случае:

смены места жительства в пределах Украины;

выезда за границу не более чем на 3 дня;

в случае изменения персональных данных;

потери военно-учетного документа;

обновления данных с информацией ТЦК или для подтверждения права на отсрочку.

Напомним, недавно мы писали, кто может получить бронь от мобилизации в мае 2025 года, а также как ее оформить.

Кроме того, мы сообщали о трех категориях женщин, которых не выпустят из Украины во время войны.