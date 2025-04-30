Кому и при каких условиях надо явиться в ТЦК даже без повестки

Стало известно, кому надо явиться в ТЦК даже без повестки
30 апреля 2025 01:30
Мужчина в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: Одесский ОТЦК и СП
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, в результате чего военнообязанные лица продолжают получать повестки. Однако бывают случаи, когда в ТЦК необходимо явиться даже без получения соответствующего документа.
Об этом сообщает OBOZ.UA.
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Как объясняет издание, пойти в ТЦК следует в случае:
- смены места жительства в пределах Украины;
- выезда за границу не более чем на 3 дня;
- в случае изменения персональных данных;
- потери военно-учетного документа;
- обновления данных с информацией ТЦК или для подтверждения права на отсрочку.
Напомним, недавно мы писали, кто может получить бронь от мобилизации в мае 2025 года, а также как ее оформить.
Кроме того, мы сообщали о трех категориях женщин, которых не выпустят из Украины во время войны.
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