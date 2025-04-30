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Стало известно, кому надо явиться в ТЦК даже без повестки

30 апреля 2025 01:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Кому и при каких условиях надо явиться в ТЦК даже без повестки
Мужчина в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: Одесский ОТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, в результате чего военнообязанные лица продолжают получать повестки. Однако бывают случаи, когда в ТЦК необходимо явиться даже без получения соответствующего документа.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

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Как объясняет издание, пойти в ТЦК следует в случае:

  • смены места жительства в пределах Украины;
  • выезда за границу не более чем на 3 дня;
  • в случае изменения персональных данных;
  • потери военно-учетного документа;
  • обновления данных с информацией ТЦК или для подтверждения права на отсрочку.

Напомним, недавно мы писали, кто может получить бронь от мобилизации в мае 2025 года, а также как ее оформить.

Кроме того, мы сообщали о трех категориях женщин, которых не выпустят из Украины во время войны.

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