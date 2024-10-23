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Сповіщав ухилянтів про ТЦК через "прогноз погоди" — як суд покарав чоловіка

23 жовтня 2024 22:33
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Україні судили чоловіка, який інформував ухилянтів про ТЦК під виглядом погоди
Гайворонський районний суд Кіровоградської області. Фото: Судова влада України
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Гайворонський районний суд Кіровоградської області визнав місцевого мешканця винним у перешкоджанні діяльності Збройних сил України. Чоловік інформував ухилянтів про ТЦК під виглядом погоди.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У травні 2024 року обвинувачений долучився до адміністрування Telegram-каналу під назвою "Гайворон ПОГОДА в місті", де користувачі обмінювалися інформацією про проведення мобілізаційних заходів представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За допомогою умовних позначень про "погодні умови", таких як "сонце" чи "гроза", учасники групи передавали дані про місця вручення повісток, що дозволяло уникати мобілізації.

Рішення суду

Суд врахував, що підсудний визнав свою провину та уклав угоду про визнання винуватості. В результаті, чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі умовно з іспитовим строком на три роки.

Нагадаємо, військовослужбовця з Одещини засудили за розповсюдження секретної інформації. Він сфотографував екран ППО і виклав у Telegram. 

Також на Одещині військовий залишив службу, бо хотів допомагати хворій матері.

суд ТЦК та СП ухилянти судові рішення ЗСУ

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