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Оповещал уклонистов о ТЦК через "прогноз погоды" — как суд наказал мужчину

23 октября 2024 22:33
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Украине судили мужчину, который информировал уклонистов о ТЦК под видом погоды
Гайворонский райсуд Кировоградской области. Фото: Судебная власть Украины
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Гайворонский районный суд Кировоградской области признал виновным местного жителя в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. Мужчина информировал уклонистов о ТЦК под предлогом погоды.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В мае 2024 года обвиняемый присоединился к администрированию Telegram-канала под названием "Гайворон ПОГОДА в городе", где пользователи обменивались информацией о проведении мобилизационных мероприятий представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки. С помощью условных обозначений о погодных условиях, таких как солнце или гроза, участники группы передавали данные о местах вручения повесток, что позволяло избегать мобилизации.

Решение суда

Суд учел, что подсудимый признал свою вину и заключил соглашение о признании виновности. В результате мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Напомним, военнослужащего из Одесской области осудили за распространение секретной информации. Он сфотографировал экран ПВО и выложил его в Telegram.

Также в Одесской области военный оставил службу, потому что хотел помогать больной матери.

суд ТЦК и СП уклонисты судебные решения ВСУ

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