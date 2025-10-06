Відео
Україна
Головна ТЦК "Списав" з обліку 17 людей — у Дніпрі викрили працівника ТЦК

"Списав" з обліку 17 людей — у Дніпрі викрили працівника ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 17:04
Списання з обліку за хабар — працівника ТЦК у Дніпрі судитимуть
Затримання підозрюваного. Фото: ДБР

Працівник територіального центру комплектування у Дніпрі безпідставно списав з військового обліку 17 родичів та знайомих. Обвинувальний акт вже скерували до суду.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань 6 жовтня. 

Працівник ТЦК списував з обліку своїх знайомих

Правоохоронці з'ясували, що працівник ТЦК використовував власний електронний цифровий підпис, заходив до спеціалізованого реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" та прописував потрібним чоловікам, що рішенням ВЛК вони визнані непридатними до служби. В результаті призову уникнули 17 людей, які не проходили жодної комісії. 

"Одним з "клієнтів" працівника ТЦК був його рідний брат, решта  — його знайомі. Кілька осіб, після використання цієї схеми виїхали за межі України", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, військовослужбовця обвинувачують у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, вчиненій повторно та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1, 3 ст. 362 та  ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За скоєне передбачено покарання до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві викрили державного службовця, який списував з військового обліку чоловіків за хабар. За це він вимагав 36 тисяч доларів. 

Також ми писали, що посадовця Мін'юсту викрили на хабарі. Він допомагав ухилянтам уникнути мобілізації. 

Дніпро військовий облік війна в Україні ТЦК та СП ухилянти
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
