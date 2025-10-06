Списание с учета за взятку — работника ТЦК в Днепре будут судить

Задержание подозреваемого. Фото: ГБР

Работник территориального центра комплектования в Днепре безосновательно списал с воинского учета 17 родственников и знакомых. Обвинительный акт уже направили в суд.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований 6 октября.

Реклама

Читайте также:

Работник ТЦК списывал с учета своих знакомых

Правоохранители выяснили, что работник ТЦК использовал собственную электронную цифровую подпись, заходил в специализированный реестр военнообязанных "Оберіг" и прописывал нужным мужчинам, что решением ВВК они признаны непригодными к службе. В результате призыва избежали 17 человек, которые не проходили никакой комиссии.

"Одним из "клиентов" работника ТЦК был его родной брат, остальные — его знакомые. Несколько человек, после использования этой схемы выехали за пределы Украины", — говорится в сообщении.

По данным следствия, военнослужащего обвиняют в несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней, совершенном повторно и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1, 3 ст. 362 и ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

За содеянное предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Киеве разоблачили государственного служащего, который списывал с воинского учета мужчин за взятку. За это он требовал 36 тысяч долларов.

Также мы писали, что чиновника Минюста разоблачили на взятке. Он помогал уклонистам избежать мобилизации.