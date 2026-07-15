Скільки штрафів від ТЦК може отримати одна людина: пояснення юриста

Повідомлення в "Резерв+" про порушення військового обліку. Фото та колаж: Hoвини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Штраф є першою адміністративною санкцією, яку територіальний центр комплектування може накласти на порушника військового обліку. У деяких випадках на одного громадянина може бути накладено кілька штрафів. Відомо про випадки, коли одна особа отримувала до п’яти штрафів від ТЦК.

Як повідомляють Hoвини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Штрафи від ТЦК

Військовим обліком в Україні займаються територіальні центри комплектування. Система ТЦК не тільки контролює процес військового обліку, а й має право накладати санкції на порушників військового обліку.

Першою санкцією проти порушників є адміністративне стягнення, або ж штраф. Базовий розмір штрафу у воєнний час становить 17 тисяч гривень.

Зараз існує варіант зі сплатою штрафу з 50-відсотковою знижкою. Для цього потрібно визнати факт правопорушення через "Резерв+".

До п’яти штрафів на одного військовозобов’язаного

У деяких випадках, як розповідали військовозобов’язані громадяни, така процедура призводить до кількох штрафів поспіль. Після сплати одного штрафу може з’явитися наступний, з тієї ж чи іншої підстави.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має право ТЦК накладати кілька штрафів на одного громадянина. І скільки таких штрафів в реальній ситуації отримували військовозобов’язані.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, визнали, що практика накладення кількох штрафів насправді існує. Так, адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Маю деяких клієнтів, які сплачували штрафи по 4-5 разів поспіль, аби мати все ж таки змогу забронюватися".

Нагадаємо, Hoвини.LIVE раніше писали про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки повинні дотримуватись правил військового обліку. А у разі їх порушень ТЦК та СП можуть виписати штраф у розмірі від 17 до 25, 5 тис. грн. З 17 квітня 2025 року з'явилась можливість сплачувати половину від суми стягнення. Проте скористатися цією можливістю не так просто.

Додамо, Hoвини.LIVE повідомляли про те, ТЦК розглядає визнаний через "Резерв+" штраф до 7 днів.

Громадяни України у разі порушення правил військового обліку можуть дистанційно визнати правопорушення та сплатити штраф. Згідно закону, керівник ТЦК має розглянути таку заяву протягом трьох днів, але іноді момент видачі постанови про штраф може затягнутися до тижня.