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Скільки разів можна ігнорувати повістку в ТЦК — вже є відповідь

27 січня 2025 06:22
Микола Кондратюк - Редактор
Ігнорування повісток вважається триваючим порушенням і переслідується за законом
Візит до ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
Микола Кондратюк - Редактор

Кожен виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) є обов'язковим для громадян України. Ігнорування повісток не звільняє від відповідальності, а штрафи накопичуються. 

Про це пише портал Politeka

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Як зазначається в матеріалі видання, ігнорування повісток є "триваючим адміністративним правопорушенням". Згідно з чинним законодавством, кожна нова повістка від ТЦК зобов'язує громадянина до явки, незалежно від того, чи ігнорувались попередні виклики. Повістка містить нову дату, яка надає правові підстави для обов'язкової появи в ТЦК.

У разі ігнорування виклику передбачено відповідальність, яка може включати:

  • адміністративний штраф: повторне порушення тягне за собою новий штраф, але не звільняє від виконання вимог повістки;
  • тимчасове позбавлення права керування транспортним засобом: ТЦК може звернутися до суду з проханням застосувати цю санкцію;
  • примусова доставка: за рішенням ТЦК поліція може примусово доставити порушника до центру комплектування.

Важливо пам'ятати, що весь період ігнорування повістки розглядається як "триваюче адміністративне правопорушення".

Крім того, систематичне ухилення від виконання мобілізаційних обов'язків може мати кримінальні наслідки, передбачені статтями 336 та 337 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у лютому спливає термін дії відстрочки, ми писали, як її продовжити. Також повідомляли, чи можна оформити відстрочку після ігнорування повістки.

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