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Сколько раз можно игнорировать повестку в ТЦК — уже есть ответ

27 января 2025 06:22
Николай Кондратюк - Редактор
Игнорирование повесток считается длящимся нарушением и преследуется по закону
Визит в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
Николай Кондратюк - Редактор

Каждый вызов в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) является обязательным для граждан Украины. Игнорирование повесток не освобождает от ответственности, а штрафы накапливаются.

Об этом пишет портал Politeka.

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Как отмечается в материале издания, игнорирование повесток является  "длящимся административным правонарушением". Согласно действующему законодательству, каждая новая повестка от ТЦК обязывает гражданина к явке, независимо от того, игнорировались ли предыдущие вызовы. Повестка содержит новую дату, которая предоставляет правовые основания для обязательного появления в ТЦК.

В случае игнорирования вызова предусмотрена ответственность, которая может включать:

  • административный штраф: повторное нарушение влечет за собой новый штраф, но не освобождает от выполнения требований повестки;
  • временное лишение права управления транспортным средством: ТЦК может обратиться в суд с просьбой применить эту санкцию
  • принудительная доставка: по решению ТЦК полиция может принудительно доставить нарушителя в центр комплектования.

Важно помнить, что весь период игнорирования повестки рассматривается как "длящееся административное правонарушение".

Кроме того, систематическое уклонение от выполнения мобилизационных обязанностей может иметь уголовные последствия, предусмотренные статьями 336 и 337 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в феврале истекает срок действия отсрочки, мы писали, как ее продлить. Также сообщали, можно ли оформить отсрочку после игнорирования повестки.

мобилизация повестки война в Украине ТЦК и СП военнообязанные уклонисты

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