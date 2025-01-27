Игнорирование повесток считается длящимся нарушением и преследуется по закону

Сколько раз можно игнорировать повестку в ТЦК — уже есть ответ
Каждый вызов в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) является обязательным для граждан Украины. Игнорирование повесток не освобождает от ответственности, а штрафы накапливаются.
Об этом пишет портал Politeka.
Что будет за игнорирование повесток
Как отмечается в материале издания, игнорирование повесток является "длящимся административным правонарушением". Согласно действующему законодательству, каждая новая повестка от ТЦК обязывает гражданина к явке, независимо от того, игнорировались ли предыдущие вызовы. Повестка содержит новую дату, которая предоставляет правовые основания для обязательного появления в ТЦК.
В случае игнорирования вызова предусмотрена ответственность, которая может включать:
- административный штраф: повторное нарушение влечет за собой новый штраф, но не освобождает от выполнения требований повестки;
- временное лишение права управления транспортным средством: ТЦК может обратиться в суд с просьбой применить эту санкцию
- принудительная доставка: по решению ТЦК полиция может принудительно доставить нарушителя в центр комплектования.
Важно помнить, что весь период игнорирования повестки рассматривается как "длящееся административное правонарушение".
Кроме того, систематическое уклонение от выполнения мобилизационных обязанностей может иметь уголовные последствия, предусмотренные статьями 336 и 337 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в феврале истекает срок действия отсрочки, мы писали, как ее продлить. Также сообщали, можно ли оформить отсрочку после игнорирования повестки.
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