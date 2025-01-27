Игнорирование повесток считается длящимся нарушением и преследуется по закону

Визит в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Каждый вызов в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) является обязательным для граждан Украины. Игнорирование повесток не освобождает от ответственности, а штрафы накапливаются.

Об этом пишет портал Politeka.

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Что будет за игнорирование повесток

Как отмечается в материале издания, игнорирование повесток является "длящимся административным правонарушением". Согласно действующему законодательству, каждая новая повестка от ТЦК обязывает гражданина к явке, независимо от того, игнорировались ли предыдущие вызовы. Повестка содержит новую дату, которая предоставляет правовые основания для обязательного появления в ТЦК.

В случае игнорирования вызова предусмотрена ответственность, которая может включать:

административный штраф: повторное нарушение влечет за собой новый штраф, но не освобождает от выполнения требований повестки;

временное лишение права управления транспортным средством: ТЦК может обратиться в суд с просьбой применить эту санкцию

принудительная доставка: по решению ТЦК полиция может принудительно доставить нарушителя в центр комплектования.

Важно помнить, что весь период игнорирования повестки рассматривается как "длящееся административное правонарушение".

Кроме того, систематическое уклонение от выполнения мобилизационных обязанностей может иметь уголовные последствия, предусмотренные статьями 336 и 337 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в феврале истекает срок действия отсрочки, мы писали, как ее продлить. Также сообщали, можно ли оформить отсрочку после игнорирования повестки.