Резервіст в ТЦК - коли резервіст має прибути до територіального центру комплектування

Українські резервісти. Фото: "АрміяInform"

До оперативного резерву зараховують громадян, які звільняються з військової служби. Резервісти мають протягом п’яти днів після звільнення із ЗСУ прибути до територіального центру комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Кого зараховують до оперативного резерву

На військовому обліку перебувають різні категорії громадян — призовники, військовозобов’язані та резервісти.

"Під час особливого періоду особи, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам її проходження, в обов’язковому порядку зараховуються до військового оперативного резерву", — зазначив адвокат Юрій Айвазян, коментуючи процес зарахування громадян до оперативного резерву.

Строк для резервіста

Громадянин, який зараховується до оперативного резерву, повинен стати на військовий облік у ТЦК відразу після завершення служби у Збройних силах України.

"Резервіст повинен прибути у п’ятиденний строк після звільнення в запас до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання для взяття на військовий облік", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є підстави для виключення громадянина з оперативного резерву ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли, в якій ситуації резервіст може отримати бронювання від мобілізації.