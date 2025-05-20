Резервіст в ТЦК - коли резервіст має прибути до територіального центру комплектування

Скільки часу має резервіст для прибуття в ТЦК
До оперативного резерву зараховують громадян, які звільняються з військової служби. Резервісти мають протягом п’яти днів після звільнення із ЗСУ прибути до територіального центру комплектування.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Кого зараховують до оперативного резерву
На військовому обліку перебувають різні категорії громадян — призовники, військовозобов’язані та резервісти.
"Під час особливого періоду особи, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам її проходження, в обов’язковому порядку зараховуються до військового оперативного резерву", — зазначив адвокат Юрій Айвазян, коментуючи процес зарахування громадян до оперативного резерву.
Строк для резервіста
Громадянин, який зараховується до оперативного резерву, повинен стати на військовий облік у ТЦК відразу після завершення служби у Збройних силах України.
"Резервіст повинен прибути у п’ятиденний строк після звільнення в запас до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання для взяття на військовий облік", — підкреслив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є підстави для виключення громадянина з оперативного резерву ЗСУ.
Додамо, ми повідомляли, в якій ситуації резервіст може отримати бронювання від мобілізації.
Читайте Новини.LIVE!