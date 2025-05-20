Резервист в ТЦК - когда резервист должен прибыть в территориальный центр комплектования

Украинские резервисты. Фото: "АрміяInform"

В оперативный резерв зачисляют граждан, которые увольняются с военной службы. Резервисты должны в течение пяти дней после увольнения из ВСУ прибыть в территориальный центр комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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На воинском учете находятся разные категории граждан — призывники, военнообязанные и резервисты.

"Во время особого периода лица, уволенные с военной службы, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и соответствуют установленным требованиям ее прохождения, в обязательном порядке зачисляются в военный оперативный резерв", — отметил адвокат Юрий Айвазян, комментируя процесс зачисления граждан в оперативный резерв.

Срок для резервиста

Гражданин, который зачисляется в оперативный резерв, должен стать на воинский учет в ТЦК сразу после завершения службы в Вооруженных силах Украины.

"Резервист должен прибыть в пятидневный срок после увольнения в запас в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства для постановки на воинский учет", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какие основания для исключения гражданина из оперативного резерва ВСУ.

Добавим, мы сообщали, в какой ситуации резервист может получить бронирование от мобилизации.