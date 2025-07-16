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Головна ТЦК Скарга на дії ТЦК — куди звертатися

Скарга на дії ТЦК — куди звертатися

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 06:30
Скарга на ТЦК - як поскаржитися на територіальний центр комплектування
Працівники ТЦК перевіряють документи військовозобов’язаного. Фото: vinnitsa.infо

Військовозобов’язаний громадянин, якого не задовольняють дії чи рішення територіального центру комплектування, має право оскаржити їх. Це можна зробити у кілька різних способів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Скарги до Міноборони та ДБР

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, куди можна поскаржитися на незаконні дії територіального центру комплектування.

По-перше, підкреслив адвокат Юрій Айвазян, треба звернутися зі скаргами до Міноборони та Уповноваженого з прав людини.

Крім того, військовозобов’язаний має право звернутися до Державного бюро розслідувань із заявою у порядку статті 426-1 ККУ.

Скарги до поліції та прокуратури

Існують й інші варіанти подання скарг на дії ТЦК.

Так, у випадку з незаконним затриманням громадянина на блокпосту ТЦК його родичі можуть звернутись до поліції із заявою про викрадення у порядку статті 146 ККУ.

Окрім того, є можливість звернутись із заявою до слідчого судді в порядку статті 206 КПК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як правильно подати скаргу на затягування рішення ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити військовослужбовцю, чий рапорт проігнорувало командування.

Міноборони ДБР скарги ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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