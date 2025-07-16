Скарга на ТЦК - як поскаржитися на територіальний центр комплектування

Працівники ТЦК перевіряють документи військовозобов’язаного. Фото: vinnitsa.infо

Військовозобов’язаний громадянин, якого не задовольняють дії чи рішення територіального центру комплектування, має право оскаржити їх. Це можна зробити у кілька різних способів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Скарги до Міноборони та ДБР

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, куди можна поскаржитися на незаконні дії територіального центру комплектування.

По-перше, підкреслив адвокат Юрій Айвазян, треба звернутися зі скаргами до Міноборони та Уповноваженого з прав людини.

Крім того, військовозобов’язаний має право звернутися до Державного бюро розслідувань із заявою у порядку статті 426-1 ККУ.

Скарги до поліції та прокуратури

Існують й інші варіанти подання скарг на дії ТЦК.

Так, у випадку з незаконним затриманням громадянина на блокпосту ТЦК його родичі можуть звернутись до поліції із заявою про викрадення у порядку статті 146 ККУ.

Окрім того, є можливість звернутись із заявою до слідчого судді в порядку статті 206 КПК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як правильно подати скаргу на затягування рішення ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити військовослужбовцю, чий рапорт проігнорувало командування.