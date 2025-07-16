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Главная ТЦК Жалоба на действия ТЦК — куда обращаться

Жалоба на действия ТЦК — куда обращаться

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 06:30
Жалоба на ТЦК - как пожаловаться на территориальный центр комплектования
Работники ТЦК проверяют документы военнообязанного. Фото: vinnitsa.infо

Военнообязанный гражданин, которого не удовлетворяют действия или решения территориального центра комплектования, имеет право обжаловать их. Это можно сделать несколькими различными способами.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Жалобы в Минобороны и ГБР

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, куда можно пожаловаться на незаконные действия территориального центра комплектования.

Во-первых, подчеркнул адвокат Юрий Айвазян, надо обратиться с жалобами в Минобороны и к Уполномоченному по правам человека.

Кроме того, военнообязанный имеет право обратиться в Государственное бюро расследований с заявлением в порядке статьи 426-1 УКУ.

Жалобы в полицию и прокуратуру

Существуют и другие варианты подачи жалоб на действия ТЦК.

Так, в случае с незаконным задержанием гражданина на блокпосту ТЦК, его родственники могут обратиться в полицию с заявлением о похищении в порядке статьи 146 УКУ.

Кроме того, есть возможность обратиться с заявлением к следственному судье в порядке статьи 206 УПК.

Напомним, мы ранее писали о том, как правильно подать жалобу на затягивание решения ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, что делать военнослужащему, чей рапорт проигнорировало командование.

Минобороны ГБР жалобы ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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