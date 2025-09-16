Оскарження дій ТЦК онлайн - як дистанційно оскаржити незаконні дії ТЦК

Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: NV

Якщо військовозобов’язаний громадянин вважає дії працівників територіального центру комплектування незаконними, він може оскаржити їх, причому навіть дистанційно, за допомогою телефонного дзвінка. Зараз працюють дві гарячі лінії — Кабінету міністрів і окремо Міністерства оборони.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.

Реклама

Читайте також:

Дистанційні скарги на ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин має право оскаржити дії територіального центру комплектування, якщо він вважає їх незаконними.

Поскаржитися можна різними шляхами — зокрема, дистанційно, дзвінком на гарячу лінію.

Адвокат Андрій Карпенко пояснив, куди саме можна зателефонувати і поскаржитися на некоректні дії працівників територіального центру комплектування.

Куди можуть телефонувати військовозобов’язані

Перш за все, наголосив юрист, можна зателефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони.

Телефон гарячої лінії Міноборони — 0800500442.

Крім того, функціонує цілодобова гаряча лінія Кабінету міністрів України, її номер — 1545.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які дії ТЦК та поліції є законними.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть працівники ТЦК зайти у дім до військовозобов’язаного громадянина.