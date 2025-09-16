Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Скарга на дії групи оповіщення ТЦК — куди можна подзвонити

Скарга на дії групи оповіщення ТЦК — куди можна подзвонити

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 06:30
Оскарження дій ТЦК онлайн - як дистанційно оскаржити незаконні дії ТЦК
Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: NV

Якщо військовозобов’язаний громадянин вважає дії працівників територіального центру комплектування незаконними, він може оскаржити їх, причому навіть дистанційно, за допомогою телефонного дзвінка. Зараз працюють дві гарячі лінії — Кабінету міністрів і окремо Міністерства оборони.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.

Реклама
Читайте також:

Дистанційні скарги на ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин має право оскаржити дії територіального центру комплектування, якщо він вважає їх незаконними.

Поскаржитися можна різними шляхами — зокрема, дистанційно, дзвінком на гарячу лінію.

Адвокат Андрій Карпенко пояснив, куди саме можна зателефонувати і поскаржитися на некоректні дії працівників територіального центру комплектування.

Куди можуть телефонувати військовозобов’язані

Перш за все, наголосив юрист, можна зателефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони.

Телефон гарячої лінії Міноборони — 0800500442.

Крім того, функціонує цілодобова гаряча лінія Кабінету міністрів України, її номер — 1545.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які дії ТЦК та поліції є законними.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть працівники ТЦК зайти у дім до військовозобов’язаного громадянина.

Кабінет міністрів Міноборони скарги ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації