Оскарження дій ТЦК онлайн - як дистанційно оскаржити незаконні дії ТЦК

Скарга на дії групи оповіщення ТЦК — куди можна подзвонити
Якщо військовозобов’язаний громадянин вважає дії працівників територіального центру комплектування незаконними, він може оскаржити їх, причому навіть дистанційно, за допомогою телефонного дзвінка. Зараз працюють дві гарячі лінії — Кабінету міністрів і окремо Міністерства оборони.
Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.
Дистанційні скарги на ТЦК
Військовозобов’язаний громадянин має право оскаржити дії територіального центру комплектування, якщо він вважає їх незаконними.
Поскаржитися можна різними шляхами — зокрема, дистанційно, дзвінком на гарячу лінію.
Адвокат Андрій Карпенко пояснив, куди саме можна зателефонувати і поскаржитися на некоректні дії працівників територіального центру комплектування.
Куди можуть телефонувати військовозобов’язані
Перш за все, наголосив юрист, можна зателефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони.
Телефон гарячої лінії Міноборони — 0800500442.
Крім того, функціонує цілодобова гаряча лінія Кабінету міністрів України, її номер — 1545.
