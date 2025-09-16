Обжалование действий ТЦК онлайн - как дистанционно обжаловать незаконные действия ТЦК

Жалоба на действия группы оповещения ТЦК — куда можно позвонить
Если военнообязанный гражданин считает действия работников территориального центра комплектования незаконными, он может обжаловать их, причем даже дистанционно, с помощью телефонного звонка. Сейчас работают две горячие линии — Кабинета министров и отдельно Министерства обороны.
Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.
Дистанционные жалобы на ТЦК
Военнообязанный гражданин имеет право обжаловать действия территориального центра комплектования, если он считает их незаконными.
Пожаловаться можно разными путями — в частности, дистанционно, звонком на горячую линию.
Адвокат Андрей Карпенко объяснил, куда именно можно позвонить и пожаловаться на некорректные действия работников территориального центра комплектования.
Куда могут звонить военнообязанные
Прежде всего, отметил юрист, можно позвонить на горячую линию Министерства обороны.
Телефон горячей линии Минобороны — 0800500442.
Кроме того, функционирует круглосуточная горячая линия Кабинета министров Украины, ее номер — 1545.
