Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Жалоба на действия группы оповещения ТЦК — куда можно позвонить

Жалоба на действия группы оповещения ТЦК — куда можно позвонить

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 06:30
Обжалование действий ТЦК онлайн - как дистанционно обжаловать незаконные действия ТЦК
Работа группы оповещения ТЦК. Фото: NV

Если военнообязанный гражданин считает действия работников территориального центра комплектования незаконными, он может обжаловать их, причем даже дистанционно, с помощью телефонного звонка. Сейчас работают две горячие линии — Кабинета министров и отдельно Министерства обороны.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.

Реклама
Читайте также:

Дистанционные жалобы на ТЦК

Военнообязанный гражданин имеет право обжаловать действия территориального центра комплектования, если он считает их незаконными.

Пожаловаться можно разными путями — в частности, дистанционно, звонком на горячую линию.

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, куда именно можно позвонить и пожаловаться на некорректные действия работников территориального центра комплектования.

Куда могут звонить военнообязанные

Прежде всего, отметил юрист, можно позвонить на горячую линию Министерства обороны.

Телефон горячей линии Минобороны — 0800500442.

Кроме того, функционирует круглосуточная горячая линия Кабинета министров Украины, ее номер — 1545.

Напомним, мы ранее писали о том, какие действия ТЦК и полиции являются законными.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли работники ТЦК зайти в дом к военнообязанному гражданину.

Кабинет министров Минобороны жалобы ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации