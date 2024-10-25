В Харкові розслідують можливе побиття чоловіка працівниками ТЦК

Місце події. Фото: скриншот

У Харкові розпочато досудове розслідування щодо можливих протиправних дій військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) м. Харкова. 25 жовтня 2024 року було зафіксовано можливі хуліганські дії з боку посадових осіб Слобідського РТЦК та СП.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону у п'ятницю, 25 жовтня.

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Деталі інциденту

Інцидент стався під час зупинки транспортних засобів та перевірки військово-облікових документів. Військовослужбовці, за свідченнями очевидців, виявили особливу зухвалість, завдавши тілесних ушкоджень громадянину. Досліджуються всі деталі події, що викликали обурення серед населення.

Слідчі дії вже встановили коло осіб, причетних до цього інциденту. Проводяться першочергові слідчі дії, включаючи вилучення відеозаписів події та маршрутних листів із приміщення Слобідського РТЦК та СП.

Важливо зазначити, що хуліганство визначається як грубе порушення громадського порядку з явною неповагою до суспільства, що карається штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пробаційним наглядом до п’яти років або обмеженням волі на той же термін.

Нагадаємо, мобілізаційний ресурс в Україні оцінюють від 3 до 5 мільйонів чоловіків віком від 25 до 60 років.

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