В Харькове расследуют возможное избиение мужчины работниками ТЦК

Место происшествия. Фото: скриншот

В Харькове начато досудебное расследование возможных противоправных действий военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) г. Харькова. 25 октября 2024 было зафиксировано возможные хулиганские действия со стороны должностных лиц Слободского РТЦК и СП.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

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Детали инцидента

Инцидент произошел при остановке транспортных средств и проверке военно-учетных документов. Военнослужащие, по свидетельствам очевидцев, проявили особую дерзость, нанеся телесные повреждения гражданину. Исследуются все детали произошедшего возмущения среди населения.

Следственные действия уже установили круг лиц, причастных к этому инциденту. Проводятся первоочередные следственные действия, включая изъятие видеозаписей и маршрутных писем из помещения Слободского РТЦК и СП.

Важно отметить, что хулиганство определяется как грубое нарушение общественного порядка с явным неуважением к обществу, которое карается штрафом от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, пробационным надзором до пяти лет или ограничением свободы на тот же срок.

Напомним, мобилизационный ресурс в Украине оценивают от трех до пяти миллионов мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

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