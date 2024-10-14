У Львові нібито намагалися доставити поляка до ТЦК — в мережі з'явилося відео

Місце події. Фото: скриншот

У Львові виник інцидент, під час якого громадянина Польщі нібито намагалися доставити до територіального центру комплектування. Наразі офіційних коментарів немає.

Про це повідомили місцеві ЗМІ у понеділок, 14 жовтня.

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Деталі інциденту

Відео події швидко поширилося в мережі. Втім, офіційної інформації щодо громадянства чоловіка та закінчення інциденту наразі немає.

Раніше ми писали, що львівський блогер Юра Скайф покинув Україну та, ймовірно, перебуває у Польщі. Чоловіка вже внесли до бази "Миротворець".

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий здивував кадровими змінами у своєму оточенні на тлі Книжкового форуму. Він представив свою радницю з питань книговидавництва Софію Челяк.