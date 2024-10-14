У Львові нібито намагалися доставити поляка до ТЦК — в мережі з'явилося відео

Скандал у Львові — в мережі повідомляють, що поляка намагались доставити до ТЦК
У Львові виник інцидент, під час якого громадянина Польщі нібито намагалися доставити до територіального центру комплектування. Наразі офіційних коментарів немає.
Про це повідомили місцеві ЗМІ у понеділок, 14 жовтня.
Деталі інциденту
Відео події швидко поширилося в мережі. Втім, офіційної інформації щодо громадянства чоловіка та закінчення інциденту наразі немає.
Раніше ми писали, що львівський блогер Юра Скайф покинув Україну та, ймовірно, перебуває у Польщі. Чоловіка вже внесли до бази "Миротворець".
Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий здивував кадровими змінами у своєму оточенні на тлі Книжкового форуму. Він представив свою радницю з питань книговидавництва Софію Челяк.
Читайте Новини.LIVE!