Во Львове якобы пытались доставить поляка в ТЦК — в сети появилось видео

Место происшествия. Фото: скриншот

Во Львове возник инцидент, во время которого гражданина Польши якобы пытались доставить в территориальный центр комплектования. Пока официальных комментариев нет.

Об этом сообщили местные СМИ в понедельник, 14 октября.

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Детали инцидента

Видео происшествия быстро распространилось в сети. Впрочем, официальной информации о гражданстве мужчины и окончании инцидента пока нет.

Ранее мы писали, что львовский блогер Юра Скайф покинул Украину и, вероятно, находится в Польше. Мужчину уже внесли в базу "Миротворец".

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый удивил кадровыми изменениями в своем окружении на фоне Книжного форума. Он представил свою советницу по вопросам книгоиздательства Софию Челяк.