Смерть чоловіка в Запоріжжі після ТЦК — що відомо про ситуацію

ТЦК у Запоріжжі. Фото: Facebook/Запорізький обласний ТЦК та СП

У Запоріжжі помер син адвокатки Людмили Петрової після того, як потрапив до територіального центру комплектування. За словами жінки, його кинули у підвал, де утримували та били.

Про це Людмила Петрова повідомила у своєму Facebok.

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"Мій син Петров Владислав Вадимович, 28.06.90 року народження, незаконно був затриманий працівниками Центрального ТЦК 27 січня 2025 року близько 17:00 та був доправлений до Центрального ТЦК. Він був обмежено непридатним. Його було кинуто у підвал, де його тримали без можливості ходити до туалету", — йдеться у повідомленні.

За словами Людмили Петрової, з 31 січня її син знаходився в реанімації на апараті ШВЛ. У нього відмовили нирки, на тілі були численні синці та побої, двостороння пневмонія, а також лікарі зафіксували відмороження кінцівки рук та ніг.

"Лікар не розумів, чому саме до психлікарні його привезли. У нирках було багато чорної крові. Його організм самостійно не функціонував. 3 лютого о 09:00 мій син помер. Вважаю, що до нього застосовували тортури. Додатково повідомляю, що мій син ніколи не вживав наркотики та алкоголь", — наголосила жінка.

Вона переконана, що висновок ВЛК та діагноз направленні з лікарні сфальсифікований. Вона звернулася до адвокатської спільноти, аби надати розголос цій ситуації.

Скриншот допису жінки. Фото: t.me/batalionmonako

Зазначимо, що на момент публікування новини допис Людмили Петрової був видалений, але скриншоти залишилися у мережі.

Видалений допис на сторінці Людмили Петрової. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 лютого на Полтавщині невідомий застрелив військового ТЦК. Перед пострілом він одягнув балаклаву.

За кілька годин правоохоронці затримали чоловіка, який вбив військового ТЦК. Йому загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.