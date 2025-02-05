Смерть мужчины в Запорожье после ТЦК — что известно о ситуации

ТЦК в Запорожье. Фото: Facebook/Запорожский областной ТЦК и СП

В Запорожье умер сын адвоката Людмилы Петровой после того, как попал в территориальный центр комплектования. По словам женщины, его бросили в подвал, где удерживали и избивали.

Об этом Людмила Петрова сообщила в своем Facebok.

Читайте также:

Смерть сына адвоката в Запорожье

"Мой сын Петров Владислав Вадимович, 28.06.90 года рождения, незаконно был задержан работниками Центрального ТЦК 27 января 2025 года около 17:00 и был доставлен в Центральный ТЦК. Он был ограниченно непригодным. Он был брошен в подвал, где его держали без возможности ходить в туалет", — говорится в сообщении.

По словам Людмилы Петровой, с 31 января ее сын находился в реанимации на аппарате ИВЛ. У него отказали почки, на теле были многочисленные синяки и побои, двусторонняя пневмония, а также врачи зафиксировали отморожение конечности рук и ног.

"Врач не понимал, почему именно в психбольницу его привезли. В почках было много черной крови. Его организм самостоятельно не функционировал. 3 февраля в 09:00 мой сын умер. Считаю, что к нему применяли пытки. Дополнительно сообщаю, что мой сын никогда не употреблял наркотики и алкоголь", — подчеркнула женщина.

Она убеждена, что заключение ВВК и диагноз направлении из больницы сфальсифицирован. Она обратилась к адвокатскому сообществу, чтобы придать огласку этой ситуации.

Скриншот сообщения женщины. Фото: t.me/batalionmonako

Отметим, что на момент публикации новости сообщение Людмилы Петровой было удалено, но скриншоты остались в сети.

Удаленное сообщение на странице Людмилы Петровой. Фото: скриншот

Напомним, 1 февраля на Полтавщине неизвестный застрелил военного ТЦК. Перед выстрелом он надел балаклаву.

Через несколько часов правоохранители задержали мужчину, который убил военного ТЦК. Ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.