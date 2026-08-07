Штраф від ТЦК може висіти роками і завадити бронюванню

Сплата штрафу в застосунку та рішення комісії. Фото: відкриті джерела, ілюстративний колаж Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Військовозобов'язані зі статусом внутрішньо переміщених осіб стикаються з несподіваними перепонами у застосунку "Резерв+". Через несвоєчасну постановку на облік за новим фактичним місцем проживання їхні справи автоматично закріплюються за територіальними центрами комплектування з окупованих територій, що призводить до плутанини з адресами, появи старих штрафів та статусів розшуку, які унеможливлюють робоче бронювання.

З таким питанням звернувся громадянин по допомогу до юристів, повідомляє Новини.LIVE.

Чи пробачить ТЦК штраф за кілька років, якщо його не платити

Адміністративні стягнення за ігнорування правил військового обліку не мають автоматичного терміну давності, навіть якщо правопорушення сталося п'ять років тому. Аби розблокувати можливість отримання офіційної броні, громадянам доводиться або судитися з військкоматами, або добровільно визнавати провину та сплачувати борги через смартфон.

Громадяни, які змінили регіон проживання, але роками не оновлювали інформацію у військкоматах, масово опиняються у базах розшуку. Одним із таких випадків стала ситуація військовозобов'язаного Максима, який вже п'ять років мешкає у столиці.

Чоловік з'ясував, що для оформлення броні на підприємстві йому необхідно позбутися штрафів у застосунку "Резерв+", де за ним значиться давнє порушення. При спробі сплатити штраф система згенерувала адресу реєстрації в одному із селищ міського типу Луганської області, попри те, що в контактній інформації самої програми вказано Київ. Ініціатором розшуку за нез'явлення за новою адресою виявився Щастинський ТЦК.

Що відображає застосунок при автоматичній постановці до ТЦК. Фото: скриншот користувача

Юрист Юрій Айвазян, пояснив, що фактичні контактні дані, вказані користувачем у цифровому кабінеті, жодним чином не впливають на його офіційне прикріплення до конкретного центру комплектування.

"Оскільки Ви раніше проживали на ТОТ та не стали на облік в Києві своєчасно, Вас поставили на облік в Щастинському ТЦК автоматично. Звідти і адреса у невідомому Вам смт", — зазначив юрист, коментуючи причини географічної плутанини.

Старий штраф ТЦК не дає отримати бронювання

Щодо самого покарання за проступок п'ятирічної давності, адвокат повністю розвіяв міф про його самостійне списання.

"Крім того, просто так Ваше правопорушення не анулюється, незважаючи на те, що з дня його скоєння пройшло вже 5 років", — підкреслив Айвазян.

Аби отримати "чистий" статус для подальшого робочого бронювання, військовозобов'язаному необхідно діяти за одним із двох сценаріїв. Перший шлях передбачає підготовку позову для судового оскарження дій працівників ТЦК щодо внесення запису про порушення до електронного реєстру. Другий варіант — це безпосереднє визнання своєї провини шляхом направлення відповідної заяви до центру комплектування та оплата штрафу через функціонал "Резерв+".

Водночас правник попереджає, що фінансове погашення поточного боргу розв'язує проблему лише частково і не гарантує відсутність проблем з ТЦК надалі.

"Якщо визнаєте правопорушення розшук повинні зняти, але це не надає гарантії того, що ТЦК не подасть Вас ще в один розшук вже за якесь інше правопорушення", — резюмував Юрій Айвазян.

Як писали раніше Новини.LIVE, у разі звернення до суду з оскарженням неправомірного штрафу від ТЦК громадяни мають законну можливість повернути сплачені кошти, проте такий процес не відбувається автоматично і вимагає проходження спеціальної процедури.

Сам штраф виступає першочерговою адміністративною санкцією, яку військкомати застосовують за порушення правил військового обліку, причому іноді на особу накладають одразу кілька таких стягнень. Юристи роз'яснили, скільки максимум штрафів може дати ТЦК одній людині.