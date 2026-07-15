Штраф у "Резерв+" це ще не зовсім штраф: що станеться після подання заяви в ТЦК

Застосунок "Резерв+" із повідомленням про порушення військового обліку. Фото та колаж: Новини.LIVE

Якщо громадянин порушив правила військового обліку, йому можуть надіслати пропозицію про визнання порушення. Це відбувається через застосунок "Резерв+". Визнавши порушення, громадянин отримує право сплатити штраф зі знижкою.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Штрафи ТЦК, розмір штрафів

Штраф за порушення військового обліку є першою адміністративною санкцією, яку має право застосовувати ТЦК. Розмір штрафу залежить від того, в мирний час чи під час воєнного стану відбулося порушення.

Зараз, під час війни базовий розмір штрафу за порушення правил військового обліку становить 17 тисяч гривень. Але після змін у законодавстві громадяни отримали право сплатити штраф із 50-відсотковою знижкою.

Для цього потрібно підтвердити факт порушення через застосунок "Резерв+". Після цього ТЦК ухвалює постанову, а порушник може сплатити усього 8500 гривень штрафу.

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Що буде після створення заявки на штраф

До юристів звернувся громадянин, якому надійшла пропозиція визнати факт правопорушення. Чоловік поцікавився, чи є він уже оштрафованим.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, запевнили, що це не так. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "На даний час у Вас ще штрафу немає, а в "Резерв+" Вам лише надають можливість добровільно визнати правопорушення та надати згоду на притягнення Вас до адмінвідповідальності без Вашої присутності".

Дерій пояснив, що буде далі: "Якщо натиснете кнопку "Створити заявку", то Вам прийде в "Резерв+" постанова. Згідно з нею Ви будете зобов’язані сплатити 8500 грн. протягом 20 днів".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що штраф у застосунку "Резерв+" можна сплатити за сім різних видів порушень.

У застосунку для військовозобоов'язаних "Резерв+" можна сплатити низку штрафів за порушення військового обліку. Йдеться про сім випадків таких порушень, серед яких неприбуття за повісткою, неоновлення даних та відмова від проходження військово-лікарської комісії. Зокрема, якщо цього не зробити, то штраф може подвоїтися до 34 тисяч гривень.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що після того, як громадянин визнав факт порушення в "Резерв+", ТЦК має три дні на постанову.

Після змін у законодавстві штраф за порушення правил військового обліку можна сплатити дистанційно. Для цього потрібно підтвердити факт порушення через застосунок "Резерв+". Після цього територіальний центр комплектування має за три дні затвердити постанову про штраф і надіслати громадянину.