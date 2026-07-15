Штраф в "Резерв+" это пока не совсем штраф: что произойдет после подачи заявления в ТЦК

Приложение "Резерв+" с уведомлением о нарушении воинского учета. Фото и коллаж: Новини.LIVE

Если гражданин нарушил правила воинского учета, ему может быть направлено предложение о признании нарушения. Это происходит через приложение "Резерв+". Признав нарушение, гражданин получает право уплатить штраф со скидкой.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Штрафы ТЦК, размер штрафов

Штраф за нарушение правил воинского учета является первой административной санкцией, которую вправе применять ТЦК. Размер штрафа зависит от того, произошло ли нарушение в мирное время или во время военного положения.

Сейчас, во время войны, базовый размер штрафа за нарушение правил воинского учета составляет 17 тысяч гривен. Но после изменений в законодательстве граждане получили право оплатить штраф с 50-процентной скидкой.

Для этого необходимо подтвердить факт нарушения через приложение "Резерв+". После этого ТЦК принимает постановление, и нарушитель может уплатить всего 8500 гривен штрафа.

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Что будет после подачи заявки на штраф

К юристам обратился гражданин, которому поступило предложение признать факт правонарушения. Мужчина поинтересовался, был ли он уже оштрафован.

Юристы, комментируя эту ситуацию, заверили, что это не так. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "На данный момент у вас еще нет штрафа, а в "Резерв+" вам лишь предоставляют возможность добровольно признать правонарушение и дать согласие на привлечение вас к административной ответственности без вашего присутствия".

Дерий объяснил, что будет дальше: "Если нажмете кнопку "Создать заявку", то вам придет в "Резерв+" постановление. Согласно ему вы будете обязаны уплатить 8500 грн. в течение 20 дней".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что штраф в приложении "Резерв+" можно оплатить за семь различных видов нарушений.

В приложении для военнообязанных "Резерв+" можно оплатить ряд штрафов за нарушение воинского учета. Речь идет о семи случаях таких нарушений, среди которых неявка по повестке, не обновление данных и отказ от прохождения военно-врачебной комиссии. В частности, если этого не сделать, то штраф может удвоиться до 34 тысяч гривен.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что после того, как гражданин признал факт нарушения в "Резерв+", ТЦК имеет три дня на вынесение постановления.

После изменений в законодательстве штраф за нарушение правил воинского учета можно оплатить дистанционно. Для этого необходимо подтвердить факт нарушения через приложение "Резерв+". После этого территориальный центр комплектования должен в течение трех дней утвердить постановление о штрафе и направить его гражданину.