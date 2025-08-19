Штрафи від ТЦК - законність штрафу без повістки

Оформлення документів в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, який порушив правила військового обліку, може бути оштрафований ТЦК. Але для цього центр комплектування має дотриматися важливої умови.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

З чого починається процес накладення штрафу

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його оштрафувати за порушення правил військового обліку, зокрема, за ігнорування повістки — якщо цієї повістки він взагалі не бачив, не отримував і не відмовлявся від її отримання.

"Зазвичай процес накладання останнього починається із складання протоколу й подальшого винесення постанови керівником ТЦК про притягнення до адміністративної відповідальності", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Але, наголосив юрист, протокол не можуть скласти без присутності чи інформування громадянина.

Головна умова складання протоколу

"Сам порядок складання протоколу та винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності передбачає особисту присутність військовозобов'язаного", — підкреслив Айвазян.

Єдиний виняток, зазначив адвокат, це належне повідомлення військовозобов’язаного громадянина про розгляд справи.

Тож у випадку, коли громадянин був взагалі не повідомлений — ні повісткою, ні про штраф, — територіальним центром комплектування, його неможливо оштрафувати.

