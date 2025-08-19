Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Штраф ТЦК без повестки — законно ли это

Штраф ТЦК без повестки — законно ли это

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 00:30
Штрафы от ТЦК - законность штрафа без повестки
Оформление документов в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанный гражданин, нарушивший правила воинского учета, может быть оштрафован ТЦК. Но для этого центр комплектования должен соблюсти важное условие.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

С чего начинается процесс наложения штрафа

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его оштрафовать за нарушение правил воинского учета, в частности, за игнорирование повестки — если этой повестки он вообще не видел, не получал и не отказывался от ее получения.

"Обычно процесс наложения последнего начинается с составления протокола и последующего вынесения постановления руководителем ТЦК о привлечении к административной ответственности", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Но, подчеркнул юрист, протокол не могут составить без присутствия или информирования гражданина.

Главное условие составления протокола

"Сам порядок составления протокола и вынесения постановления о привлечении к административной ответственности предусматривает личное присутствие военнообязанного", — подчеркнул Айвазян.

Единственное исключение, отметил адвокат, это надлежащее уведомление военнообязанного гражданина о рассмотрении дела.

Поэтому в случае, когда гражданин был вообще не уведомлен — ни повесткой, ни о штрафе, — территориальным центром комплектования, его невозможно оштрафовать.

Напомним, мы ранее писали о том, как узнать, есть ли штраф от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, что нужно знать перед оплатой штрафа от территориального центра комплектования.

штраф военный учет повестки ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации