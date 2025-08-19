Штрафы от ТЦК - законность штрафа без повестки

Оформление документов в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанный гражданин, нарушивший правила воинского учета, может быть оштрафован ТЦК. Но для этого центр комплектования должен соблюсти важное условие.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

С чего начинается процесс наложения штрафа

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его оштрафовать за нарушение правил воинского учета, в частности, за игнорирование повестки — если этой повестки он вообще не видел, не получал и не отказывался от ее получения.

"Обычно процесс наложения последнего начинается с составления протокола и последующего вынесения постановления руководителем ТЦК о привлечении к административной ответственности", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Но, подчеркнул юрист, протокол не могут составить без присутствия или информирования гражданина.

Главное условие составления протокола

"Сам порядок составления протокола и вынесения постановления о привлечении к административной ответственности предусматривает личное присутствие военнообязанного", — подчеркнул Айвазян.

Единственное исключение, отметил адвокат, это надлежащее уведомление военнообязанного гражданина о рассмотрении дела.

Поэтому в случае, когда гражданин был вообще не уведомлен — ни повесткой, ни о штрафе, — территориальным центром комплектования, его невозможно оштрафовать.

