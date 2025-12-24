Штраф для обмежено придатних - коли треба проходити ВЛК

Громадяни на ВЛК. Фото: report.if.ua

Сплата штрафу за не пройдену військово-лікарську комісію знімає з військовозобов’язаного громадянина штраф від ТЦК. Та на саму вимогу пройти ВЛК цей крок не впливає жодним чином.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Штраф і ВЛК

До юристів звернувся колишній обмежено придатний громадянин, який має відстрочку.

Він розповів, що отримав штраф від ТЦК за непройдену ВЛК, і поцікавився, чи потрібно буде йому проходити військово-лікарську комісію, якщо він сплатить штраф.

"Якщо сплатите штраф через "Резерв+", то розшук знімуть, але обов'язок пройти ВЛК залишиться", — підкреслив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Тому такого громадянина можуть повторно прислати повістку, а вже за неявку по ній він буде повторно оголошений у розшук.

"Крім того, навіть, з оформленою відстрочкою Вас можуть направити на ВЛК", — зазначив юрист.

Тож військово-лікарську комісію все ж доведеться проходити.

Коли штраф можна не платити

Дерій додав, що у деяких ситуаціях можна і не сплачувати штраф.

"Якщо Ви в розшуку перебуваєте більше трьох місяців, то можна подати до ТЦК заяву про зняття з розшуку та закриття справи про адміністративне правопорушення за статтею 247 КУпАП", — запевнив юрист.

Проте, не факт, визнав Владислав Дерій, що таку заяву розглянуть швидко.

