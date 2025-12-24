Відео
Головна ТЦК Штраф для обмежено придатних — чи треба проходити ВЛК

Штраф для обмежено придатних — чи треба проходити ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 21:40
Штраф для обмежено придатних - коли треба проходити ВЛК
Громадяни на ВЛК. Фото: report.if.ua

Сплата штрафу за не пройдену військово-лікарську комісію знімає з військовозобов’язаного громадянина штраф від ТЦК. Та на саму вимогу пройти ВЛК цей крок не впливає жодним чином.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Штраф і ВЛК

До юристів звернувся колишній обмежено придатний громадянин, який має відстрочку.

Він розповів, що отримав штраф від ТЦК за непройдену ВЛК, і поцікавився, чи потрібно буде йому проходити військово-лікарську комісію, якщо він сплатить штраф.

"Якщо сплатите штраф через "Резерв+", то розшук знімуть, але обов'язок пройти ВЛК залишиться", — підкреслив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Тому такого громадянина можуть повторно прислати повістку, а вже за неявку по ній він буде повторно оголошений у розшук.

"Крім того, навіть, з оформленою відстрочкою Вас можуть направити на ВЛК", — зазначив юрист.

Тож військово-лікарську комісію все ж доведеться проходити.

Коли штраф можна не платити

Дерій додав, що у деяких ситуаціях можна і не сплачувати штраф.

"Якщо Ви в розшуку перебуваєте більше трьох місяців, то можна подати до ТЦК заяву про зняття з розшуку та закриття справи про адміністративне правопорушення за статтею 247 КУпАП", — запевнив юрист.

Проте, не факт, визнав Владислав Дерій, що таку заяву розглянуть швидко.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який статус отримали колишні обмежено придатні.

Додамо, ми повідомляли про те, яким трьом категоріям обмежено придатних дозволили не проходити ВЛК.

штраф ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
