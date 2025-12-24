Штраф для ограниченно годных - когда надо проходить ВВК

Граждане на ВВК. Фото: report.if.ua

Уплата штрафа за не пройденную военно-врачебную комиссию снимает с военнообязанного гражданина штраф от ТЦК. Но на само требование пройти ВВК этот шаг не влияет никоим образом.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Штраф и ВВК

К юристам обратился бывший ограниченно годный гражданин, который имеет отсрочку.

Он рассказал, что получил штраф от ТЦК за непройденную ВВК, и поинтересовался, нужно ли будет ему проходить военно-врачебную комиссию, если он оплатит штраф.

"Если оплатите штраф через "Резерв+", то розыск снимут, но обязанность пройти ВВК останется", — подчеркнул в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Поэтому такому гражданину могут повторно прислать повестку, а уже за неявку по ней он будет повторно объявлен в розыск.

"Кроме того, даже с оформленной отсрочкой Вас могут направить на ВВК", — отметил юрист.

Поэтому военно-врачебную комиссию все же придется проходить.

Когда штраф можно не платить

Дерий добавил, что в некоторых ситуациях можно и не платить штраф.

"Если Вы в розыске находитесь более трех месяцев, то можно подать в ТЦК заявление о снятии с розыска и закрытии дела об административном правонарушении по статье 247 КУоАП", — заверил юрист.

Однако, не факт, признал Владислав Дерий, что такое заявление рассмотрят быстро.

