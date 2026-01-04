Відео
Головна ТЦК Штатна ВЛК не затвердила рішення ТЦК — чи законно це

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 06:30
ВЛК та рішення про придатність - чи може штатна ВЛК не затвердити рішення попередніх інстанцій
Процес внесення результатів ВЛК. Фото: Advokat Post

У деяких випадках штатна військово-лікарська комісія може не затвердити рішення ВЛК при територіальному центрі комплектування. Юристи пояснили, коли ці випадки не можна назвати законними.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Розповсюджені дії штатної ВЛК

Військово-лікарська комісія є однією із основних складових процесу загальної мобілізації, яка триває в Україні.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що штатна ВЛК не затверджує рішення військово-лікарської комісії при ТЦК щодо його особи, хоча комісію він пройшов ще у березні 2025 року.

Чоловік поцікавився, чи законними є такі дії штатної військово-лікарської комісії.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив у коментарі громадянину, що такі проблеми справді існують.

"На жаль, доволі розповсюджена ситуація, коли штатна ВЛК не затверджує Постанову ВЛК ТЦК та направляє військовозобов'язаних на додаткові обстеження", — підкреслив юрист.

Додаткові обстеження, коли вони не потрібні

Айвазян додав, що у частині випадків жодні додаткові обстеження не потрібні.

"Іноді це трапляється, навіть не зважаючи на те, що таких обстежень вже було пройдено достатньо для того, аби затвердити постанову ВЛК ТЦК про непридатність", — наголосив адвокат.

Тож у деяких ситуаціях позицію штатної військово-лікарської комісії можна назвати неправомірною, адже стан придатності громадянина до військової служби було всебічно вивчено і ухвалено об’єктивне рішення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, за яких умов рішення ВЛК можуть скасувати.

Додамо, ми повідомляли про те, які є два варіанти досудового оскарження рішення військово-лікарської комісії.

ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані медобстеження військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
