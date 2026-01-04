ВВК и решение о пригодности - может ли штатная ВВК не утвердить решение предыдущих инстанций

Процесс внесения результатов ВВК. Фото: Advokat Post

В некоторых случаях штатная военно-врачебная комиссия может не утвердить решение ВВК при территориальном центре комплектования. Юристы объяснили, когда эти случаи нельзя назвать законными.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Распространенные действия штатной ВВК

Военно-врачебная комиссия является одной из основных составляющих процесса всеобщей мобилизации, которая продолжается в Украине.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что штатная ВВК не утверждает решение военно-врачебной комиссии при ТЦК по его личности, хотя комиссию он прошел еще в марте 2025 года.

Мужчина поинтересовался, законны ли такие действия штатной военно-врачебной комиссии.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил в комментарии гражданину, что такие проблемы действительно существуют.

"К сожалению, довольно распространенная ситуация, когда штатная ВВК не утверждает Постановление ВВК ТЦК и направляет военнообязанных на дополнительные обследования", — подчеркнул юрист.

Дополнительные обследования, когда они не нужны

Айвазян добавил, что в части случаев никакие дополнительные обследования не нужны.

"Иногда это случается, даже несмотря на то, что таких обследований уже было пройдено достаточно для того, чтобы утвердить постановление ВВК ТЦК о непригодности", — отметил адвокат.

Поэтому в некоторых ситуациях позицию штатной военно-врачебной комиссии можно назвать неправомерной, ведь состояние пригодности гражданина к военной службе было всесторонне изучено и принято объективное решение.

