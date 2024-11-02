Інформація про чоловіка в ТЦК - що не варто розповідати

Перевірка чоловіків на вулицях. Фото: з відкритих джерел

Під час перевірки документів працівники ТЦК можуть ставити військовозобов'язаному запитання щодо його життя, діяльності тощо. Але бувають випадки, коли в ТЦК про вас знають набагто більше, якщо там працюють ваші знайомі чи родичі.

Яку інформацію ви можете розповідати ТЦК, а яку не зобов'язані взагалі, Новини.LIVE дізналося в адвоката Олени Андреєвої.

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Дані для ТЦК

"Людина не зобов'язана розповідати працівнику ТЦК інформацію про третіх (інших) осіб або ту інформацію, яка стосується особистого життя. Проте інформація щодо персональних даних, сімейного стану, місця роботи все ж таки має бути повідомлена працівникам ТЦК (зокрема в рамках оновлення даних чи змін, наприклад, місця роботи, сімейного стану)", — сказала адвокат.

Також вона радить розмежовувати інформацію, яку про вас знає друг в особистому житті і на роботі, якщо він працює в ТЦК.

"Працівник ТЦК має розмежовувати поняття "знаю особисту інформацію про друга" і свої посадові обов’язки та функції, а також ту інформацію, яка стала йому відомою в результаті здійснення ним своїх посадових обов’язків. Інформація, яка стосується особистого та сімейного життя конкретної особи, не може бути розголошена без її на те згоди", — додала адвокат.

Окрім того, діють норми Закону України "Про захист персональних даних" (щодо надання дозволу на обробку персональних даних, виконання обов’язків володільця персональних даних). Вони мають бути дотримані працівниками ТЦК навіть в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, в ТЦК мають з'явитися особи, які виключені з обліку, але інформації про них немає в реєстрі "Оберіг". Також стало відомо, що військовозобов'язані можуть повторно отримати повістку.