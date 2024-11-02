Информация о мужчине в ТЦК – что не стоит рассказывать

Проверка мужчин на улицах. Фото: из открытых источников

При проверке документов работники ТЦК могут задавать военнообязанному вопросы о его жизни, деятельности и т.д. Но бывают случаи, когда в ТЦК о вас знают гораздо больше, если там работают ваши знакомые или родственники.

Какую информацию вы можете рассказывать ТЦК, а какую не обязаны вообще, Новини.LIVE узнало у адвоката Елены Андреевой.

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Данные для ТЦК

"Человек не обязан рассказывать работнику ТЦК информацию о третьих (других) лицах или ту информацию, которая касается личной жизни. Однако информация о персональных данных, семейном положении, месте работы все же должна быть сообщена работникам ТЦК (в частности, в рамках обновления данных или изменений, например, места работы, семейного положения)", — сказала адвокат.

Также она рекомендует разграничивать информацию, которую о вас знает друг в личной жизни и на работе, если он работает в ТЦК.

"Работник ТЦК должен разграничивать понятие "знаю личную информацию о друге" и свои должностные обязанности и функции, а также ту информацию, которая стала ему известна в результате осуществления им своих должностных обязанностей. Информация, касающаяся личной и семейной жизни конкретного лица, не может быть разглашена без его согласия", — добавила адвокат.

Кроме того, действуют нормы Закона Украины "О защите персональных данных" (о предоставлении разрешения на обработку персональных данных, исполнении обязанностей владельца персональных данных). Они должны соблюдаться работниками ТЦК даже в условиях военного положения.

Напомним, в ТЦК должны появиться лица, исключенные из учета, но информации о которых нет в реестре "Оберег". Также стало известно, что военнообязанные могут повторно получить повестку.