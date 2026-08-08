Розсіяний склероз і ВЛК: чи мобілізує ТЦК з таким діагнозом

Рентгенологічні знімки та лікарський висновок. Фото: Pexels, МОЗ, колаж Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Військовозобов'язаних із підтвердженим діагнозом "розсіяний склероз" можуть визнати придатними до служби в тилу або навчальних закладах. Правознавці пояснили, що право на відстрочку через хронічні хвороби залежить не від самої назви недуги, а від її поточної стадії та наявності вичерпної медичної документації.

Таке пояснення надали на Юристи.ua, передає Новини.LIVE.

Чи може розсіяний склероз стати підставою для відмови від мобілізації

До юристів звернувся чоловік, якому десять років тому встановили діагноз "розсіяний склероз", і поцікавився перспективами своєї мобілізації за наявності таких медичних показників. Та юристи пояснюють, що право не підпадати під призов надається людям із серйозними недугами, які можуть оформити відстрочку в особливий період за наявності відповідних паперів.

Ситуацію прокоментував адвокат В'ячеслав Кирда.

"Загалом діагноз розсіяний склероз надає право на визнання Вас непридатним. Але все залежить від Ваших медичних документів та того, наскільки Ви зможете відстояти свої права, адже дуже часто навіть з таким діагнозом ставлять придатний до ТЦК та СП", — зазначив він.

Водночас інший правозахисник, Юрій Айвазян, деталізував, як саме комісія оцінює ступінь ураження організму: "Для того, аби ВЛК визнала Вас непридатним до проходження військової служби Ваше захворювання повинно прогресувати та мати, як наслідок, значні порушення функцій організму. При тому, ВЛК не буде визначати Вашу придатність до проходження військової служби у період загострення хвороби".

Опісля надання усіх довідок та аналізу діагнозів, ВЛК може оголосити вердикт від повного виключення з військового обліку до визнання придатним для проходження служби у військових вишах, тилових підрозділах чи територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, залежно від актуального стану пацієнта та стадії перебігу хвороби.

Як пояснювали юристи, про що писали Новини.LIVE, затримка із затвердженням свідоцтва про хворобу не вимагає від військовозобов'язаного негайно самостійно проходити повторну ВЛК у разі закінчення терміну дії попереднього висновку про непридатність. Правознавці пояснили, чому краще не ініціювати повторний візит на ВЛК без вимоги.

Крім того, юристи пояснили, чому остеохондроз чи міжхребцеві грижі ще не дають гарантовано військовозобов'язаному право на відстрочку. Як довести лікарям важкий стан свого здоров'я.