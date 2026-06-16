Остеохондроз і грижі хребта: чи дають право на відстрочку від мобілізації

Військово-лікарська комісія, яка визначає придатність громадян до служби в ЗСУ. Фото: Житомирський ОТЦК

Неврологічні захворювання, зокрема, остеохондроз та грижі, можуть стати підставами для відстрочки від мобілізації. Та усе залежить від стадії та фази захворювання. У деяких випадках громадянин може отримати лише тимчасову непридатність чи взагалі бути мобілізованим.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація із захворюваннями

Відстрочка від мобілізації є законним правом громадянина на уникнення мобілізації під час дії воєнного стану. Законодавство окреслює цілий список причин, за якими ТЦК має надати тому чи іншому громадянину відстрочку.

Частина відстрочок стосуються стану здоров’я військовозобов’язаного громадянина. Наявність серйозних захворювань справді може стати підставою для оформлення відстрочки від призову.

Разом з тим, в законі про мобілізацію сказано, що у певних ситуаціях навіть наявність хвороби не позбавляє можливості потрапити до лав ЗСУ. Головний нюанс тут у особливостях і стадії захворювання.

Читайте також:

Стадії остеохондроза та мобілізація

До юристів звернувся громадянин, який має неврологічні проблеми, зокрема, грижу і остеохондроз другого ступеню. Чоловік поцікавився, чи мобілізують його до лав ЗСУ.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Основне значення для ВЛК матиме не лише сам факт наявності гриж, остеохондрозу, стенозу чи компресії, а те, чи підтверджені цими станами порушення функцій. Тобто ВЛК має оцінити, чи є стійкий корінцевий синдром, порушення чутливості, зниження сили м’язів, зниження або випадіння рефлексів, обмеження рухів, порушення ходи, повторні загострення та результат проведеного лікування".

Айвазян пояснив, який висновок ВЛК можливий у різних варіантах із цими захворюваннями: "Якщо у документах підтверджені повторні загострення, корінцевий синдром, відсутність стійкого ефекту після лікування та функціональні обмеження, є підстави наполягати на застосуванні статті 64-б. Якщо ж на момент ВЛК стан буде у фазі загострення, лікування фактично не завершене, зберігатиметься виражений больовий синдром або функціональна недостатність після лікування, окремо можна ставити питання про тимчасову непридатність за статтею 65 Розкладу хвороб або про направлення на додаткове обстеження".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, з якими хворобами кісток та суглобів не беруть в ЗСУ.

В Україні тривають мобілізаційні заходи, які розповсюджуються на чоловіків віком від 25 до 60 років. Проте є деякі хвороби кісток та суглобів, з якими не можуть мобілізувати до ЗСУ.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, з якими психічними розладами можуть мобілізувати.

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки можуть звільнитися від призову на військову службу через стан здоров'я. Зокрема це можливо, якщо є серйозні психічні захворювання. Проте, є ряд психічних розладів, які дозволяють громадянам долучитися до лав ЗСУ.