Остеохондроз и грыжи позвоночника: дают ли они право на отсрочку от мобилизации

Военно-медицинская комиссия, определяющая годность граждан к службе в ВСУ. Фото: Житомирский ОТЦК

Неврологические заболевания, в частности остеохондроз и грыжи, могут служить основанием для отсрочки от мобилизации. Однако всё зависит от стадии и фазы заболевания. В некоторых случаях гражданин может получить лишь временную негодность или вообще быть мобилизован.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация при заболеваниях

Отсрочка от мобилизации является законным правом гражданина на избежание мобилизации во время действия военного положения. Законодательство определяет целый список причин, по которым ТЦК должен предоставить тому или иному гражданину отсрочку.

Часть отсрочек касается состояния здоровья военнообязанного гражданина. Наличие серьезных заболеваний действительно может стать основанием для оформления отсрочки от призыва.

Вместе с тем, в законе о мобилизации сказано, что в определенных ситуациях даже наличие болезни не лишает возможности попасть в ряды ВСУ. Главный нюанс здесь в особенностях и стадии заболевания.

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Стадии остеохондроза и мобилизация

К юристам обратился гражданин, имеющий неврологические проблемы, в частности, грыжу и остеохондроз второй степени. Мужчина поинтересовался, будут ли его мобилизовать в ряды ВСУ.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, подчеркнул: "Основное значение для ВЛК будет иметь не только сам факт наличия грыж, остеохондроза, стеноза или компрессии, а то, подтверждены ли этими состояниями нарушения функций. То есть ВЛК должна оценить, имеется ли стойкий корешковый синдром, нарушение чувствительности, снижение силы мышц, снижение или выпадение рефлексов, ограничение движений, нарушение походки, повторные обострения и результат проведенного лечения".

Айвазян объяснил, какой вывод ВЛК возможен в различных вариантах с этими заболеваниями: "Если в документах подтверждены повторные обострения, корешковый синдром, отсутствие стойкого эффекта после лечения и функциональные ограничения, есть основания настаивать на применении статьи 64-б. Если же на момент ВЛК состояние будет находиться в фазе обострения, лечение фактически не завершено, будет сохраняться выраженный болевой синдром или функциональная недостаточность после лечения, отдельно можно ставить вопрос о временной негодности по статье 65 Расписания болезней или о направлении на дополнительное обследование".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, с какими заболеваниями костей и суставов не берут в ВСУ.

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия, которые распространяются на мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Однако есть некоторые заболевания костей и суставов, с которыми не могут мобилизовать в ВСУ.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, с какими психическими расстройствами могут мобилизовать.

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины могут освободиться от призыва на военную службу по состоянию здоровья. В частности, это возможно при наличии серьезных психических заболеваний. Однако есть ряд психических расстройств, которые позволяют гражданам вступить в ряды ВСУ.