Як зняти розшук Резерв+ чоловікам за кордоном

Перевірка документів на КПП та розшук. Фото: колаж Новини.LIVE

Червона стрічка розшуку від ТЦК в застосунку "Резерв+" не є вироком для українців, які виїхали за кордон. У деяких випадках можна легко дистанційно зняти цей статус без сплати 8,5 тисяч гривень штрафу. Окрім того, у громадян є право безпечно перетнути кордон, скасувати штраф від ТЦК та оформити відстрочку, якщо є такі підстави.

Про це розповів юрист Євген Филипець, передає Новини.LIVE.

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Як без проблем перетнути кордон при розшуку від ТЦК

Українці, які довго жили за кордоном і планують повернутися додому, найбільше бояться затримання просто на пункті пропуску. Причиною часто стає статус розшуку та червона позначка у додатку "Резерв+". За словами адвоката Євгена Филипця, щоб очистити свій профіль, людина може піти трьома шляхами.

Перші два — це довго оскаржувати статус розшуку або просто визнати провину в застосунку та заплатити 8,5 тисяч гривень штрафу. Але є і третій варіант. Можна дистанційно попросити ТЦК закрити справу через те, що закінчилися строки притягнення до відповідальності. Раніше військкомати часто ігнорували такі прохання.

"Практика така склалася, що заяви, коли люди звертаються до ТЦК про те, що закрити, будь ласка, адміністративне провадження на підставі 38 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, працює рідко. Наша практика до певного моменту отримала статистику, що 2-3 випадки з 10 працювали", — ділиться досвідом Филипець.

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Проте зараз цей механізм працює краще і дозволяє законно зняти розшук взагалі без сплати штрафу.

Чи можна зробити відстрочку з іноземними документами

Друга велика проблема стосується відстрочки. Деякі підстави легко підтягуються в "Резерв+" автоматично. Але якщо чоловік має трьох дітей, які народилися за кордоном, система їх просто не бачить, бо в українських реєстрах немає іноземних свідоцтв про народження. Те саме стосується документів про догляд за хворими родичами. У таких випадках людина змушена йти до ЦНАПу особисто.

Та іноді чоловіків забирають до війська навіть тоді, коли вони мають документи та повне право на звільнення від служби.

"Особа може приїхати в Україну, навіть коли вона має підставу для відстрочки, її можуть мобілізувати. Тоді наше завдання — швидко включитися і на етапі, коли особа ще перебуває на полігоні, подати рапорт з відповідними додатками на звільнення з військової служби", — пояснює адвокат.

Медичні довідки та ВЛК за кордоном

Люди, які жили за кордоном роками, часто мають там цілу історію хвороб. Щоб українська військово-лікарська комісія звернула на це увагу, всі довідки треба правильно легалізувати, перекласти та завірити у нотаріуса. Юрист наголосив, що ці папери стають головним аргументом, коли доводиться оскаржувати рішення комісії у ВЛК вищого рівня.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що працівники із чинною бронею мають повне право їздити у відпустку в інші країни. Якщо ж співробітник вирішить залишитися за кордоном, підприємство не може просто так вигнати його за прогул. Правознавці та фахівці з кадрового обліку пояснили, що має спершу зробити керівництво, а також які будуть наслідки для підприємства.

ТЦК подають порушників військового обліку в розшук у межах звичайної адміністративної процедури. Найчастіше до таких баз потрапляють чоловіки від 25 років, які вже підлягають мобілізації за віком. Проте отримати розшук через проігноровані вимоги обліку цілком ризикують і молодші хлопці, яким ще немає 25 років.