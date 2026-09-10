Как снять розыск Резерв+ для мужчин, находящихся за границей

Проверка документов на КПП и розыск. Фото: коллаж Новини.LIVE

Красная лента розыска от ТЦК в приложении «Резерв+» не является приговором для украинцев, выехавших за границу. В некоторых случаях этот статус можно легко снять удаленно без уплаты штрафа в размере 8,5 тысяч гривен. Кроме того, у граждан есть право безопасно пересечь границу, отменить штраф от ТЦК и оформить отсрочку, если для этого имеются основания.

Об этом рассказал юрист Евгений Филипец, передает Новини.LIVE.

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Как без проблем пересечь границу, находясь в розыске ТЦК

Украинцы, которые долго жили за границей и планируют вернуться домой, больше всего боятся задержания прямо на пункте пропуска. Причиной часто становится статус «в розыске» и красная отметка в приложении «Резерв+». По словам адвоката Евгения Филипца, чтобы очистить свой профиль, человек может пойти тремя путями.

Первые два — это долго оспаривать статус розыска или просто признать вину в приложении и заплатить 8,5 тысяч гривен штрафа. Но есть и третий вариант.Можно удаленно обратиться в ТЦК с просьбой закрыть дело в связи с истечением сроков привлечения к ответственности. Раньше военкоматы часто игнорировали такие просьбы.

"Сложилась такая практика, что заявления, когда люди обращаются в ТЦК с просьбой закрыть, пожалуйста, административное производство на основании статьи 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях, редко дают результат. По нашим данным, до определенного момента работали только 2–3 случая из 10", — делится опытом Филипец.

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Однако сейчас этот механизм работает лучше и позволяет законно снять розыск вообще без уплаты штрафа.

Можно ли получить отсрочку с иностранными документами

Вторая большая проблема касается отсрочки. Некоторые основания легко подтягиваются в "Резерв+" автоматически. Но если у человека трое детей, родившихся за границей, система их просто не видит, потому что в украинских реестрах нет иностранных свидетельств о рождении. То же самое касается документов об уходе за больными родственниками. В таких случаях человек вынужден обращаться в ЦНАП лично.

Но иногда мужчин забирают в армию даже тогда, когда у них есть документы и полное право на освобождение от службы.

"Человек может приехать в Украину, даже если у него есть основания для отсрочки, его могут мобилизовать. Тогда наша задача — быстро вмешаться и на этапе, когда человек еще находится на полигоне, подать рапорт с соответствующими приложениями об освобождении от военной службы", — объясняет адвокат.

Медицинские справки и ВЛК за рубежом

Люди, которые годами жили за границей, часто имеют там целую историю болезней. Чтобы украинская военно-врачебная комиссия обратила на это внимание, все справки нужно правильно легализовать, перевести и заверить у нотариуса. Юрист подчеркнул, что эти документы становятся главным аргументом, когда приходится обжаловать решение комиссии в ВЛК более высокого уровня.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что работники с действующим отпуском имеют полное право выезжать в отпуск в другие страны. Если же сотрудник решит остаться за границей, предприятие не может просто так уволить его за прогул. Юристы и специалисты по кадровому учету объяснили, что должно сначала сделать руководство, а также какие будут последствия для предприятия.

ТЦК объявляют нарушителей воинского учета в розыск в рамках обычной административной процедуры. Чаще всего в такие базы попадают мужчины от 25 лет, которые уже подлежат мобилизации по возрасту. Однако рискуют попасть в розыск из-за игнорирования требований учета и более молодые парни, которым еще нет 25 лет.