Розшук ТЦК знятий, а в "Резерв+" залишилася пропозиція про штраф: що робити

Застосунок "Резерв+". Фото та колаж: Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

В застосунку "Резерв+" у порушників військового обліку може з'явитися пропозиція визнати порушення і сплатити штраф дистанційно. Але після зняття з розшуку ця пропозиція стає недійсною. І згодом має зникнути без участі громадянина.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ТЦК та військовий облік в Україні

Територіальні центри комплектування займаються процесом військового обліку в Україні. Ця система замінила перед повномасштабною війною військові комісаріати радянського зразка.

Порушення військового обліку з боку громадян фіксуються в ТЦК. Після цього керівництво центру комплектування може накласти на порушника штраф.

Після того, як порушник з якоїсь причини не сплатить штраф, його оголосять у розшук. Крім того, у таких осіб можуть бути заблоковані банківські рахунки.

Зі знятим розшуком пропозиція в "Резерв+" не значить нічого

Щодо штрафів, то з появою застосунку "Резерв+" процес визнання і сплати штрафу став значно простішим. Усе можна зробити у цьому застосунку, який фактично є електронним військово-обліковим документом.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що розшук ТЦК з нього зняли, але в "Резерв+" досі залишається пропозиція сплатити штраф. Юрист Владислав Дерій порадив не звертати на це увагу: "Якщо у Вас розшук знятий, а в системі просто висить пропозиція визнати правопорушення та сплатити штраф через "Резерв+", то для Вас це не несе ніяких юридичних наслідків".

Дерій пояснив, що робити далі і чи варто щось робити взагалі: "З часом ця пропозиція сама зникне, в крайньому випадку можете звернутись до ТЦК із заявою про виправлення даних. Головне, що Вас не мають права затримувати та штрафувати".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що робити після отримання повідомлення про розшук в "Резерв+".

Якщо у громадянина в "Резерв+" з’явилася червона стрічка, то це означає оголошення його у розшук територіальним центром комплектування. Надалі такому громадянину треба з’ясувати причину подання у розшук, а потім прибути до ТЦК для вирішення цього питання.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що розшук ТЦК громадянина, який перебуває в ЗСУ, має бути скасований.

Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук громадян через неявку за повісткою. Але якщо громадянин у цей час проходив військову службу, ТЦК не може застосовувати до нього жодних санкцій. Наявний же розшук вважається незаконним і повинен бути скасований.