Розшук ТЦК зняли, а штраф лишився: платити не треба

Перевірка документів щодо розшуку групою оповіщення ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Розшук порушника військового обліку не може тривати вічно. Після завершення строку дії розшук ТЦК скасовується. А штраф, якщо він на той момент залишається, можна не сплачувати.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Штраф і розшук ТЦК

Територіальний центр комплектування має право штрафувати порушників правил військового обліку. Також ТЦК накладає штрафи в особливий період на порушників процесу мобілізації.

Якщо штраф не був сплачений вчасно, у визначений законом строк, порушник буде оголошений у розшук. Знятися з розшуку громадянин має право, сплативши штраф.

Разом з тим, оголошення в розшук є адміністративною мірою. Тому і може бути скасоване через деякий час.

Коли штраф можна не платити законно

До юристів звернувся громадянин, який був оголошений у розшук за несплату штрафу. Чоловік розповів, що термін дії розшуку закінчився, і його зняли з розшуку автоматично.

При цьому, додав громадянин, штраф залишився. Чоловік поцікавився, що робити у такій ситуації, чи треба сплачувати штраф.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив громадянину: "Ви не повинні визнавати правопорушення та сплачувати штраф, оскільки вже сплинув строк притягнення Вас до адміністративної відповідальності згідно статті 38 КУпАП. Повідомлення ж в "Резерв+" нехай Вас не хвилює, воно не несе ані для Вас, ані для роботодавця жодного ризику".

Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук громадян через неявку за повісткою. Але якщо громадянин у цей час проходив військову службу, ТЦК не може застосовувати до нього жодних санкцій. Наявний же розшук вважається незаконним і повинен бути скасований.

У розшуку за порушення військового обліку перебуває понад два мільйони громадян України. Відповідний показник щомісяця зростає. Серед тих, кого оголосили в розшук, більш ніж 30 жінок.