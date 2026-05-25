Розыск ТЦК сняли, а штраф остался: платить не надо

Проверка документов по розыску группой оповещения ТЦК.

Розыск нарушителя воинского учета не может длиться вечно. После завершения срока действия розыск ТЦК отменяется. А штраф, если он на тот момент остается, можно не платить.

Штраф и розыск ТЦК

Территориальный центр комплектования имеет право штрафовать нарушителей правил воинского учета. Также ТЦК накладывает штрафы в особый период на нарушителей процесса мобилизации.

Если штраф не был уплачен вовремя, в определенный законом срок, нарушитель будет объявлен в розыск. Сняться с розыска гражданин имеет право, оплатив штраф.

Вместе с тем, объявление в розыск является административной мерой. Поэтому и может быть отменено через некоторое время.

Когда штраф можно не платить законно

К юристам обратился гражданин, который был объявлен в розыск за неуплату штрафа. Мужчина рассказал, что срок действия розыска закончился, и его сняли с розыска автоматически.

При этом, добавил гражданин, штраф остался. Мужчина поинтересовался, что делать в такой ситуации, надо ли платить штраф.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, объяснил гражданину: "Вы не должны признавать правонарушение и платить штраф, поскольку уже истек срок привлечения Вас к административной ответственности согласно статье 38 КУоАП. Сообщение же в "Резерв+" пусть Вас не волнует, оно не несет ни для Вас, ни для работодателя никакого риска".

Территориальный центр комплектования может объявлять в розыск граждан из-за неявки по повестке. Но если гражданин в это время проходил военную службу, ТЦК не может применять к нему никаких санкций. Имеющийся же розыск считается незаконным и должен быть отменен.

В розыске за нарушение воинского учета находится более двух миллионов граждан Украины. Соответствующий показатель ежемесячно растет. Среди тех, кого объявили в розыск, более 30 женщин.