Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Розыск ТЦК сняли, а штраф остался: платить не надо

Розыск ТЦК сняли, а штраф остался: платить не надо

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 21:40
Розыск ТЦК сняли, а штраф остался: платить не надо
Проверка документов по розыску группой оповещения ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Розыск нарушителя воинского учета не может длиться вечно. После завершения срока действия розыск ТЦК отменяется. А штраф, если он на тот момент остается, можно не платить.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Штраф и розыск ТЦК

Территориальный центр комплектования имеет право штрафовать нарушителей правил воинского учета. Также ТЦК накладывает штрафы в особый период на нарушителей процесса мобилизации.

Если штраф не был уплачен вовремя, в определенный законом срок, нарушитель будет объявлен в розыск. Сняться с розыска гражданин имеет право, оплатив штраф.

Вместе с тем, объявление в розыск является административной мерой. Поэтому и может быть отменено через некоторое время.

Читайте также:

Когда штраф можно не платить законно

К юристам обратился гражданин, который был объявлен в розыск за неуплату штрафа. Мужчина рассказал, что срок действия розыска закончился, и его сняли с розыска автоматически.

При этом, добавил гражданин, штраф остался. Мужчина поинтересовался, что делать в такой ситуации, надо ли платить штраф.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, объяснил гражданину: "Вы не должны признавать правонарушение и платить штраф, поскольку уже истек срок привлечения Вас к административной ответственности согласно статье 38 КУоАП. Сообщение же в "Резерв+" пусть Вас не волнует, оно не несет ни для Вас, ни для работодателя никакого риска".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, розыск ТЦК гражданина, который находится в ВСУ, должен быть отменен.

Территориальный центр комплектования может объявлять в розыск граждан из-за неявки по повестке. Но если гражданин в это время проходил военную службу, ТЦК не может применять к нему никаких санкций. Имеющийся же розыск считается незаконным и должен быть отменен.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что ТЦК объявил в розыск за нарушение учета более 30 женщин.

В розыске за нарушение воинского учета находится более двух миллионов граждан Украины. Соответствующий показатель ежемесячно растет. Среди тех, кого объявили в розыск, более 30 женщин.

штраф ТЦК и СП розыск
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации