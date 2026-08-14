Розшук за не пройдену ВЛК для чоловіків закордоном: що робити

Перевірка на кордоні та сповіщення про порушення обліку. Фото: ДПСУ, колаж Новини.LIVE

Українці за кордоном несподівано опиняються в розшуку через не пройдені військово-лікарські комісії, хоча легально виїхали з країни роками раніше. Але в деяких випадках юристи застерігають емігрантів від поспішної сплати штрафів через електронні застосунки, адже погашення боргу не звільняє від обов'язку пройти медогляд і може суттєво ускладнити подальший виїзд з України.

Кейс одного з громадян розглянув юрист В'ячеслав Кирда, передає Новини.LIVE.

Чому ТЦК оголошує в розшук чоловіків, які давно виїхали за кордон

Громадяни України, які тривалий час проживають за межами держави, почали отримувати сповіщення про адміністративний розшук. Показовою стала ситуація 53-річного чоловіка, який ніколи не служив у війську і легально виїхав до Німеччини у грудні 2023 року.

Його актуальна іноземна адреса зафіксована в електронному реєстрі "Резерв+", а перед самим від'їздом, 2 жовтня 2023 року, він успішно пройшов військово-лікарську комісію. Попри це, територіальний центр комплектування звернувся до поліції з вимогою доставити мігранта для складання протоколу. Офіційною причиною розшуку вказано ухилення від проходження медичного огляду, датоване 25 березня 2026 року.

Втім юристи звертають увагу на серйозну правову колізію, пов'язану зі зміною законодавства. Експерти припускають, що запис від 25 березня 2026 року зовсім не означає фізичного відправлення нової повістки за кордон.

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Якщо під час комісії у жовтні 2023 року чоловіка визнали обмежено придатним, то після офіційного скасування цього медичного статусу в Україні виник автоматичний обов'язок пройти повторний огляд.

Отже, ТЦК міг просто зафіксувати юридичне невиконання цієї нової норми. Водночас сам факт проживання в Німеччині не звільняє особу від військово-облікових обов'язків, але й не дає військкоматам права вважати, що громадянин був належним чином поінформований про виклик. Правомірність таких дій напряму залежить від того, чи є у відомства документальне підтвердження вручення повістки.

Чому юристи не радять чоловікам за кордоном одразу сплачувати штраф

Захисники категорично не радять одразу визнавати провину. Зараз можливо врегулювати питання дистанційно через "Резерв+" шляхом добровільної сплати 50% від загальної суми штрафу, що становить 8 500 гривень. Однак перерахування цих коштів лише закриває конкретне адміністративне провадження і знімає підставу для розшуку, але не скасовує самого обов'язку знову пройти ВЛК.

"Я б не радив зараз сплачувати 8 500 грн просто для того, щоб зникла червона позначка, не перевіривши, що саме Ви цим штрафом закриваєте", — наголошують й інші юристи.

Окремо адвокат Ярослав Турчин звернув увагу, що через завершення строків давності будь-які дії щодо внесення осіб до баз зі статусом "розшук" втрачають законне підґрунтя. Цей правовий інструмент не може використовуватися довільно.

За порушення статей 210 та 210-1 адміністративне стягнення справді можна накласти протягом трьох місяців від дня, коли факт недотримання закону було виявлено. Однак документ встановлює жорстку межу — це має відбутися не пізніше ніж через один рік з моменту безпосереднього вчинення правопорушення.

Що буде при спробі повернутися в Україну з розшуком

Окрему небезпеку становить бажання розшукуваних осіб приїхати на Батьківщину у справах. Оскільки адміністративний розшук не є кримінальним, він не створює довічної заборони на перетин українського кордону на в'їзд. Проте, опинившись на території держави, людина може зіткнутися з подальшими проблемами на повернення

"В'їхати Ви, як громадянин України, можете, але після прибуття в Україну Ви опинитеся у зоні дії українського військового законодавства та відповідних обов'язків військовозобов'язаного", — попереджають юристи, наголошуючи, що безперешкодно повернутися назад буде вкрай важко.

"Тому якщо Ви зараз живете в Німеччині й плануєте приїхати в Україну тимчасово, перед поїздкою я б обов'язково перевірив не лише розшук, а й актуальний статус військового обліку, наявність/відсутність порушень, актуальний статус ВЛК, наявність відстрочки, якщо вона у Вас є, чи є інші підстави, через які після в'їзду можуть виникнути проблеми, чи зможете Ви після в'їзду законно перетнути кордон назад до Німеччини", — наголосив правознавець.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, згідно з чинним законодавством, хоча педагоги з відстрочкою і мають певні обмеження на виїзд за кордон, існують винятки, які дозволяють їм вільно перетнути межу, наприклад, для супроводу людини з ІІ групою інвалідності. Юристи пояснили, які документи треба зібрати.

Тим часом у Верховній Раді планують розширити перелік громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації. Депутати пропонують надавати цей статус тим, чиї близькі загинули або зникли безвісти через російську агресію за будь-яких обставин, а не лише під час бойових дій, а також переглянути правила для батьків, якщо один із них тривалий час перебуває за кордоном.