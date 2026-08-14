Разыск за не прохождение ВЛК для мужчин за рубежом: что делать

Проверка на границе и уведомление о нарушении учета. Фото: ГПСУ, коллаж Новини.LIVE

Украинцы, проживающие за рубежом, неожиданно оказываются в розыске из-за непрохождения военно-медицинских комиссий, хотя легально выехали из страны много лет назад. Однако в некоторых случаях юристы предостерегают эмигрантов от поспешной оплаты штрафов через электронные приложения, ведь погашение задолженности не освобождает от обязанности пройти медосмотр и может существенно затруднить дальнейший выезд из Украины.

Случай одного из граждан рассмотрел юрист Вячеслав Кирда, передает Новини.LIVE.

Почему ТЦК объявляет в розыск мужчин, которые давно выехали за границу

Граждане Украины, которые длительное время проживают за пределами страны, начали получать уведомления об административном розыске. Показательной стала ситуация с 53-летним мужчиной, который никогда не служил в армии и легально выехал в Германию в декабре 2023 года.

Его актуальный зарубежный адрес зафиксирован в электронном реестре «Резерв+», а перед самым отъездом, 2 октября 2023 года, он успешно прошел военно-медицинскую комиссию. Несмотря на это,территориальный центр комплектования обратился в полицию с требованием доставить мигранта для составления протокола. В качестве официальной причины розыска указано уклонение от прохождения медицинского осмотра, датированное 25 марта 2026 года.

Впрочем, юристы обращают внимание на серьезную правовую коллизию, связанную с изменением законодательства. Эксперты предполагают, что запись от 25 марта 2026 года вовсе не означает фактической отправки новой повестки за границу.

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Если во время комиссии в октябре 2023 года мужчину признали ограниченно годным, то после официальной отмены этого медицинского статуса в Украине возникла автоматическая обязанность пройти повторный осмотр.

Следовательно, ТЦК мог просто зафиксировать юридическое невыполнение этой новой нормы. В то же время сам факт проживания в Германии не освобождает человека от военно-учетных обязанностей, но и не дает военкоматам права считать, что гражданин был надлежащим образом проинформирован о вызове. Правомерность таких действий напрямую зависит от того, имеется ли у ведомства документальное подтверждение вручения повестки.

Почему юристы не советуют мужчинам, находящимся за границей, сразу платить штраф

Защитники категорически не советуют сразу признавать вину. Сейчас можно урегулировать вопрос дистанционно через «Резерв+» путем добровольной уплаты 50% от общей суммы штрафа, что составляет 8 500 гривен. Однако перечисление этих средств лишь закрывает конкретное административное производство и снимает основание для розыска, но не отменяет самой обязанности вновь пройти ВЛК.

"Я бы не советовал сейчас платить 8 500 грн просто для того, чтобы исчезла красная отметка, не проверив, что именно вы этим штрафом закрываете", — подчеркивают и другие юристы.

Отдельно адвокат Ярослав Турчин обратил внимание, чтов связи с истечением сроков давности любые действия по внесению лиц в базы данных со статусом «в розыске» теряют законное основание. Этот правовой инструмент не может использоваться произвольно.

За нарушение статей 210 и 210-1 административное взыскание действительно можно наложить в течение трех месяцев со дня, когда факт несоблюдения закона был выявлен. Однако документ устанавливает жесткий срок — это должно произойти не позднее чем через один год с момента непосредственного совершения правонарушения.

Что будет при попытке вернуться в Украину, находясь в розыске

Особую опасность представляет желание разыскиваемых лиц приехать на Родину по делам. Поскольку административный розыск не является уголовным, он не влечет за собой пожизненный запрет на пересечение украинской границы при въезде. Однако, оказавшись на территории государства, человек может столкнуться с дальнейшими проблемами при возвращении

"Въехать Вы, как гражданин Украины, можете, но после прибытия в Украину вы окажетесь в зоне действия украинского военного законодательства и соответствующих обязанностей военнообязанного", — предупреждают юристы, отмечая, что беспрепятственно вернуться обратно будет крайне сложно.

"Поэтому, если Вы сейчас живете в Германии и планируете временно приехать в Украину, перед поездкой я бы обязательно проверил не только наличие розыска, но и актуальный статус воинского учета, наличие/отсутствие нарушений, актуальный статус ВЛК, наличие отсрочки, если она у вас есть, есть ли другие основания, из-за которых после въезда могут возникнуть проблемы, сможете ли вы после въезда законно пересечь границу обратно в Германию", — подчеркнул правовед.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, согласно действующему законодательству, хотя у педагогов с отсрочкой и есть определенные ограничения на выезд за границу, существуют исключения, позволяющие им свободно пересекать границу, например, для сопровождения человека с II группой инвалидности. Юристы объяснили, какие документы необходимо собрать.

Между тем в Верховной Раде планируют расширить перечень граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Депутаты предлагают предоставлять этот статус тем, чьи близкие погибли или пропали без вести в результате российской агрессии при любых обстоятельствах, а не только во время боевых действий, а также пересмотреть правила для родителей, если один из них длительное время находится за границей.