Розшук від ТЦК - коли справа переходить в руки поліції

Розшук ТЦК — коли поліція отримує право на затримання
Поліція отримує право на затримання порушника військового обліку від територіального центру комплектування. Юристи пояснили, у який саме момент це відбувається.
Коли ТЦК звертається у поліцію
Територіальні центри комплектування контролюють процес виконання військовозобов’язаними громадянами вимог військового обліку.
У випадку, якщо якийсь громадянин порушує ці правила, він може отримати адміністративне стягнення від ТЦК, а надалі у справу втручаються і правоохоронні органи.
"Після виявлення одного з таких правопорушень працівники ТЦК та СП вправі звернутись до органів поліції з повідомленням про необхідність здійснити розшук та адміністративне затримання порушника правил військового обліку з метою притягнення до адміністративної відповідальності", — пояснили юристи.
Куди направляються дані про порушників військового обліку
Саме в цей момент поліцейські отримують право затримувати військовозобов’язаного громадянина.
Крім того, дані про порушників з’являються у відповідних державних реєстрах.
"Відомості про фіксацію такого правопорушення вносяться в Єдиний державний реєстр військовозобовʼязаних. Відповідно в електронному військово-обліковому документі таких громадян наявна відмітка "виявлені порушення правил військового обліку", — наголосили юристи у своєму поясненні.
