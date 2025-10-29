Розшук від ТЦК - коли справа переходить в руки поліції

Поліція перевіряє документи. Фото: "Вгору"

Поліція отримує право на затримання порушника військового обліку від територіального центру комплектування. Юристи пояснили, у який саме момент це відбувається.

Про це йдеться в матеріалі на сайті inseinin.

Коли ТЦК звертається у поліцію

Територіальні центри комплектування контролюють процес виконання військовозобов’язаними громадянами вимог військового обліку.

У випадку, якщо якийсь громадянин порушує ці правила, він може отримати адміністративне стягнення від ТЦК, а надалі у справу втручаються і правоохоронні органи.

"Після виявлення одного з таких правопорушень працівники ТЦК та СП вправі звернутись до органів поліції з повідомленням про необхідність здійснити розшук та адміністративне затримання порушника правил військового обліку з метою притягнення до адміністративної відповідальності", — пояснили юристи.

Куди направляються дані про порушників військового обліку

Саме в цей момент поліцейські отримують право затримувати військовозобов’язаного громадянина.

Крім того, дані про порушників з’являються у відповідних державних реєстрах.

"Відомості про фіксацію такого правопорушення вносяться в Єдиний державний реєстр військовозобовʼязаних. Відповідно в електронному військово-обліковому документі таких громадян наявна відмітка "виявлені порушення правил військового обліку", — наголосили юристи у своєму поясненні.

