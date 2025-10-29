Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Розшук ТЦК — коли поліція отримує право на затримання

Розшук ТЦК — коли поліція отримує право на затримання

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 00:30
Оновлено: 21:06
Розшук від ТЦК - коли справа переходить в руки поліції
Поліція перевіряє документи. Фото: "Вгору"

Поліція отримує право на затримання порушника військового обліку від територіального центру комплектування. Юристи пояснили, у який саме момент це відбувається.

Про це йдеться в матеріалі на сайті inseinin.

Реклама
Читайте також:

Коли ТЦК звертається у поліцію

Територіальні центри комплектування контролюють процес виконання військовозобов’язаними громадянами вимог військового обліку.

У випадку, якщо якийсь громадянин порушує ці правила, він може отримати адміністративне стягнення від ТЦК, а надалі у справу втручаються і правоохоронні органи.

"Після виявлення одного з таких правопорушень працівники ТЦК та СП вправі звернутись до органів поліції з повідомленням про необхідність здійснити розшук та адміністративне затримання порушника правил військового обліку з метою притягнення до адміністративної відповідальності", — пояснили юристи.

Куди направляються дані про порушників військового обліку

Саме в цей момент поліцейські отримують право затримувати військовозобов’язаного громадянина.

Крім того, дані про порушників з’являються у відповідних державних реєстрах.

"Відомості про фіксацію такого правопорушення вносяться в Єдиний державний реєстр військовозобовʼязаних. Відповідно в електронному військово-обліковому документі таких громадян наявна відмітка "виявлені порушення правил військового обліку", — наголосили юристи у своєму поясненні.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, за які порушення загрожує військовозобов’язаному громадянину розшук від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

поліція військовий облік ТЦК та СП ухилянти затримання
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації