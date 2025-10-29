Видео
Україна
Видео

Розыск ТЦК — когда полиция получает право на задержание

Розыск ТЦК — когда полиция получает право на задержание

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 00:30
обновлено: 21:06
Розыск от ТЦК — когда дело переходит в руки полиции
Полиция проверяет документы. Фото: "Вгору"

Полиция получает право на задержание нарушителя воинского учета от территориального центра комплектования. Юристы объяснили, в какой именно момент это происходит.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.

Когда ТЦК обращается в полицию

Территориальные центры комплектования контролируют процесс выполнения военнообязанными гражданами требований воинского учета.

В случае, если какой-то гражданин нарушает эти правила, он может получить административное взыскание от ТЦК, а в дальнейшем в дело вмешиваются и правоохранительные органы.

"После выявления одного из таких правонарушений работники ТЦК и СП вправе обратиться в органы полиции с сообщением о необходимости осуществить розыск и административное задержание нарушителя правил воинского учета с целью привлечения к административной ответственности", — пояснили юристы.

Куда направляются данные о нарушителях воинского учета

Именно в этот момент полицейские получают право задерживать военнообязанного гражданина.

Кроме того, данные о нарушителях появляются в соответствующих государственных реестрах.

"Сведения о фиксации такого правонарушения вносятся в Единый государственный реестр военнообязанных. Соответственно в электронном военно-учетном документе таких граждан имеется отметка "выявлены нарушения правил воинского учета", — отметили юристы в своем объяснении.

полиция военный учет ТЦК и СП уклонисты задержание
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
