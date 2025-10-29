Розыск от ТЦК — когда дело переходит в руки полиции

Розыск ТЦК — когда полиция получает право на задержание
Полиция получает право на задержание нарушителя воинского учета от территориального центра комплектования. Юристы объяснили, в какой именно момент это происходит.
Об этом говорится в материале на сайте inseinin.
Когда ТЦК обращается в полицию
Территориальные центры комплектования контролируют процесс выполнения военнообязанными гражданами требований воинского учета.
В случае, если какой-то гражданин нарушает эти правила, он может получить административное взыскание от ТЦК, а в дальнейшем в дело вмешиваются и правоохранительные органы.
"После выявления одного из таких правонарушений работники ТЦК и СП вправе обратиться в органы полиции с сообщением о необходимости осуществить розыск и административное задержание нарушителя правил воинского учета с целью привлечения к административной ответственности", — пояснили юристы.
Куда направляются данные о нарушителях воинского учета
Именно в этот момент полицейские получают право задерживать военнообязанного гражданина.
Кроме того, данные о нарушителях появляются в соответствующих государственных реестрах.
"Сведения о фиксации такого правонарушения вносятся в Единый государственный реестр военнообязанных. Соответственно в электронном военно-учетном документе таких граждан имеется отметка "выявлены нарушения правил воинского учета", — отметили юристы в своем объяснении.
Напомним, мы ранее писали о том, за какие нарушения грозит военнообязанному гражданину розыск от ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!