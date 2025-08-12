Як знятися з розшуку ТЦК за кордоном - що треба знати

Перевірка громадянина щодо розшуку ТЦК. Фото: sobor.com.ua

Якщо громадянина оголосили у розшук ТЦК без істотних на те причин, він може знятися з розшуку, надіславши відповідну заяву до центру комплектування. При цьому таке право у громадянина є навіть тоді, коли він перебуває за кордоном.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Розшук від ТЦК людини за кордоном

До юристів звернувся громадянин, який перебуває зараз за межами України.

Він розповів, що його оголосили в розшук ТЦК, хоча він вчасно оновив військово-облікові дані й не мав інших порушень військового обліку.

Чоловік поцікавився, як йому знятися з обліку, перебуваючи за кордоном.

"Потрібно вирішувати питання з ТЦК шляхом направлення до останнього заяви про видалення даних щодо порушення військового обліку з Єдиного державного реєстру", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Як направити заяву про видалення даних

За словами юриста, це можна зробити двома різними способами.

"Таку заяву ви можете направити самостійно на адресу електронної пошти або ж за допомогою вашого адвоката в Україні", — запевнив Айвазян.

Після цього громадянина, якщо він справді не має порушень військового обліку, мають зняти з розшуку.

