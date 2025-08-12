Видео
Розыск ТЦК — как сняться из-за границы

Розыск ТЦК — как сняться из-за границы

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 06:30
Как сняться с розыска ТЦК за рубежом - что надо знать
Проверка гражданина по розыску ТЦК. Фото: sobor.com.ua

Если гражданина объявили в розыск ТЦК без существенных на то причин, он может сняться с розыска, направив соответствующее заявление в центр комплектования. При этом такое право у гражданина есть даже тогда, когда он находится за границей.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Розыск от ТЦК человека за границей

К юристам обратился гражданин, который находится сейчас за пределами Украины.

Он рассказал, что его объявили в розыск ТЦК, хотя он вовремя обновил военно-учетные данные и не имел других нарушений воинского учета.

Мужчина поинтересовался, как ему сняться с учета, находясь за границей.

"Нужно решать вопрос с ТЦК путем направления в последний заявления об удалении данных о нарушении воинского учета из Единого государственного реестра", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Как направить заявление об удалении данных

По словам юриста, это можно сделать двумя разными способами.

"Такое заявление вы можете направить самостоятельно на адрес электронной почты или же с помощью вашего адвоката в Украине", — заверил Айвазян.

После этого гражданина, если он действительно не имеет нарушений воинского учета, должны снять с розыска.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать военнообязанному гражданину, если его разыскивает ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

ТЦК и СП военнообязанные адвокат розыск эмиграция
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
