Розшук ТЦК громадян до 25 років: коли це законно

Повідомлення про порушення в "Резерв+", перевірка документів щодо розшуку групою оповіщення ТЦК. Фото: NV, Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Розшук територіального центру комплектування є адміністративною санкцією проти порушників військового обліку. Зазвичай у розшук оголошують громадян, яким уже виповнилося 25 років, тобто вони належать до мобілізаційного віку. Але і до досягнення 25-річного віку громадянин може бути оголошений у розшук.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Розшук ТЦК: тільки після штрафу

Розшук є адміністративною санкцією, яку може застосовувати територіальний центр комплектування проти порушників військового обліку. Але оголошення в розшук не відбувається відразу після фіксування порушення громадянином правил військового обліку чи загальної мобілізації.

Спочатку ТЦК накладає на порушника адміністративне стягнення. Інакше кажучи, це штраф, який громадянин має сплатити у визначений законом строк.

От коли порушник не сплатить штраф, тоді ТЦК отримує право оголосити таку особу в розшук. Громадянина у розшуку зможе затримувати поліція, зокрема, у складі групи оповіщення.

Громадян до 25 років теж можуть оголошувати у розшук

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його оголосити у розшук. Чоловік наголосив, що йому ще не виповнилося 25 років, тобто він не досягнув загального мобілізаційного віку.

Юристи пояснили, коли таке цілком можливо. Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Загалом це законно, якщо Ви порушили правила військового обліку. Причини того повинні бути зазначені у Вашому е-ВОД".

Інший юрист, Владислав Дерій, детальніше пояснив, за що можуть оголосити у розшук громадян, молодших 25 років. Дерій підкреслив: "Якщо Ви раніше були визнані обмежено придатним і Вам прислали повістку на ВЛК, але Ви по ній не з'явилися, то це є причино оголошення в розшук".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як працює функція скасування розшуку ТЦК через "Резерв+".

Територіальний центр комплектування має право оголошувати порушників військового обліку у розшук. Знятися з розшуку можна дистанційно, через застосунок "Резерв+". Але у деяких випадках все-таки доведеться іти в ТЦК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що військові документи для госпіталізації особи у розшуку ТЦК не потрібні.

Екстрена госпіталізація громадянина є його правом, записаним у Конституцію. При цьому не має значення, перебуває така особа у розшуку ТЦК чи ні. Лікарі не повинні перевіряти військово-облікові документи чи інформувати поліцію.