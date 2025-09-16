Відео
Розшук ТЦК — чи оформлять емігранту закордонний паспорт

Розшук ТЦК — чи оформлять емігранту закордонний паспорт

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 00:30
Розшук від ТЦК емігранта - чи має такий громадянин право на отримання консульських послуг
Громадянин України біля консульства в Польщі. Фото: "Цензор.нет"

Якщо військовозобов’язаний громадянин, який перебуває за кордоном, оголошений у розшук ТЦК на батьківщині, у нього почнуться серйозні проблеми із консульськими послугами. Він навіть не зможе повернутися додому, аби вирішити проблему із ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Консульські послуги і розшук ТЦК

До юристів звернувся громадянин України, який перебуває за кордоном.

Чоловік поцікавився, чи зможе він оформити новий закордонний паспорт (термін дії старого закінчується), якщо в Україні його оголосили у розшук ТЦК через порушення правил військового обліку.

"З великою вірогідністю Вам відмовлять у вчиненні консульської дії, допоки Ви не виправите ситуацію із розшуком ТЦК", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи зможе такий громадянин повернутися до України

Юрист пояснив, що, хоча розшук ТЦК не робить військово-обліковий документ такого громадянина недійсним та не є причиною для відмови у вчиненні консульських дій, відповідна практика має місце у більшості консульств станом на сьогодні.

"Це не 100% твердження, але виключати такі дії з боку консульства не можна", — зазначив Айвазян.

Крім того, наголосив адвокат, через розшук ТЦК такому громадянину можуть відмовити навіть отримати посвідчення на повернення в Україну.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба ставати на військовий облік тим, хто виїхав з України ще дитиною.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна дистанційно, перебуваючи за кордоном, отримати військовий документ.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
