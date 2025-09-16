Розыск от ТЦК эмигранта - имеет ли такой гражданин право на получение консульских услуг

Гражданин Украины возле консульства в Польше. Фото: "Цензор.нет"

Если военнообязанный гражданин, находящийся за рубежом, объявлен в розыск ТЦК на родине, у него начнутся серьезные проблемы с консульскими услугами. Он даже не сможет вернуться домой, чтобы решить проблему с ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Консульские услуги и розыск ТЦК

К юристам обратился гражданин Украины, который находится за рубежом.

Мужчина поинтересовался, сможет ли он оформить новый загранпаспорт (срок действия старого заканчивается), если в Украине его объявили в розыск ТЦК из-за нарушения правил воинского учета.

"С большой вероятностью Вам откажут в совершении консульского действия, пока Вы не исправите ситуацию с розыском ТЦК", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Сможет ли такой гражданин вернуться в Украину

Юрист пояснил, что, хотя розыск ТЦК не делает военно-учетный документ такого гражданина недействительным и не является причиной для отказа в совершении консульских действий, соответствующая практика имеет место в большинстве консульств по состоянию на сегодня.

"Это не 100% утверждение, но исключать такие действия со стороны консульства нельзя", — отметил Айвазян.

Кроме того, подчеркнул адвокат, из-за розыска ТЦК такому гражданину могут отказать даже получить удостоверение на возвращение в Украину.

