Розшук ТЦК - чи можуть розшукувати аспіранта

Розшук аспіранта — чи скасує ТЦК відстрочку
Якщо аспіранта територіальний центр комплектування оголосив у розшук, це не має вплинути на його відстрочку. Але з самим фактом розшуку аспіранту потрібно розібратися, відвідавши ТЦК чи дистанційно.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Відстрочка і розшук — що чекає на аспіранта
Студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації на період навчання.
Для цього потрібно відповідати двом важливим умовам, зокрема, мати довідку ЄДЕБО.
До юристів звернувся громадянин, який навчається у аспірантурі — і при цьому перебуває у розшуку. Чоловік поцікавився, чи можуть його через це позбавити відстрочки.
"Як правило, розшук не є підставою для відмови у відстрочці", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.
Як аспіранту зняти розшук
Крім того юрист пояснив, що робити із розшуком ТЦК у такій ситуації.
"Зняти розшук можна, оплативши штраф через "Резерв+" або звернувшись до ТЦК із заявою про закриття справи", — наголосив Дерій.
Закрити справу можна у випадку, якщо громадянин перебуває у розшуку більше 3 місяців.
