Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Розшук аспіранта — чи скасує ТЦК відстрочку

Розшук аспіранта — чи скасує ТЦК відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 06:30
Оновлено: 20:30
Розшук ТЦК - чи можуть розшукувати аспіранта
Студенти в аудиторії. Фото: ІФНТУНГ

Якщо аспіранта територіальний центр комплектування оголосив у розшук, це не має вплинути на його відстрочку. Але з самим фактом розшуку аспіранту потрібно розібратися, відвідавши ТЦК чи дистанційно.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Відстрочка і розшук — що чекає на аспіранта

Студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації на період навчання.

Реклама

Для цього потрібно відповідати двом важливим умовам, зокрема, мати довідку ЄДЕБО.

До юристів звернувся громадянин, який навчається у аспірантурі — і при цьому перебуває у розшуку. Чоловік поцікавився, чи можуть його через це позбавити відстрочки.

Реклама

"Як правило, розшук не є підставою для відмови у відстрочці", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

Як аспіранту зняти розшук

Крім того юрист пояснив, що робити із розшуком ТЦК у такій ситуації.

Реклама

"Зняти розшук можна, оплативши штраф через "Резерв+" або звернувшись до ТЦК із заявою про закриття справи", — наголосив Дерій.

Закрити справу можна у випадку, якщо громадянин перебуває у розшуку більше 3 місяців.

Реклама

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як відбувається продовження відстрочки для студентів.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна отримати відстрочку під час навчання в коледжі.

вузи мобілізація відстрочка ТЦК та СП Аспірант
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації